نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تألقي سيدتي واصبغي شعرك لون بني مثل الكوافيرات بمكونات طبيعية بدون حناء أو اوكسجين ستبهرك النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر من أكثر العادات التي يفضل الكثير من السيدات القيام بها بين الحين والأخر و ذلك لتغير الشكل وهناك العديد من ألوان الشعر التي يفضلها الكثير من السيدات ومنها اللون البني الامع فهو من الألوان المميزة للشعر, ودائما ما يتجنب السيدات استخدام الصبغات الكيميائية وذلك نظرًا لما تسببه من أضرار على الشعر, ويفضلن استخدام الطرق الطبيعية التي تكسب الشعر اللون البني المميز وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية بالتفصيل من الطريقة التي يمكن صبغ الشعر بها بشكل طبيعي للحصول على لون بني دون الحاجة الي استخدام الحناء أو ماء الأوكسجين.

خطوات عمل صبغة طبيعية للشعر باللون البني المميز بالقهوة

القهوة من المواد المعروف فوائدها على الشعر حيث أنه تغذي الشعر وتستخدم في صبغ الشعر باللون البني المميز بشكل طبيعي بعيدًا عن أي مواد كيميائية تضر الشعر, كما أن اللون البني يظل في الشعر لفترة طويلة دون أن يبهت ويمكن استخدام القهوة بالطريقة التالية:-

نستخدم معلقتين من القهوة البودر ونضع عليها معلقتين من جل الصبار.

نضيف عليهم ربع كوب خل تفاح ونضع معهم معلقة قرفة ونقلب المزيج معًا.

نغسل الشعر ويجب أن يكون مبلل عند استخدام الصبغة عليه وبعد ذلك نوزع الخليط عليه.

نترك الخليط على الشعر وبعد ساعتين نبدأ في غسل الشعر ويجب الأبتعاد عن استخدام اي شامبو به مواد كيميائية لأنه يسبب فقدان الشعر للون الصبغة الموجودة عليه.

كيفية استخدام البنجر لعمل صبغة طبيعية للشعر باللون البني

البنجر يتميز بلون أحمر قاتم يمكن استخدام بعض المواد الطبيعية الأخري لعمل صبغة بنية للشعر ويحتوي البنجر على عناصر تقوي الشعر مثل الحديد وغيره التي تقلل من التساقط, كما أنه يعالج الشعر التالف ويعمل على ترميمه, ويمكن استخدام البنجر بالطريقة التالية:-