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نقدم لكم الآن أبرز فوائد ورق الغار مع الشامبو، حيث تعد هذه الوصفة من أكثر الوصفات الشائعة في هذه الفترة حيث أن ورق الغار من المكونات الطبيعية التي لها فعالية كبيرة في الحد من مشاكل الشعر المختلفة وخاصة مشكلة تشابك الشعر وتجاعيده، حيث أن ورق الغار يضيف العديد من الفوائد إلى الشامبو لأن استعمال الشامبو لعدة أيام متتالية قد يؤثر في صحة الشعر ويزيد من جفافه ولكن الغار يعمل على ترطيبه وخاصة عند إضافته إلى الشامبو. فوائد ورق الغار مع الشامبو للشعر تحتوي أوراق الغار على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم وكذلك مفيدة لصحة الشعر.

كما أنه يحتوي على الكثير من المكونات النشطة والمضادة للأكسدة والتي تحافظ على الشعر من الالتهابات.

ورق الغار غني بفيتامين سي الذي يقوي فروة الرأس وبصيلة الشعر نفسها ويحميها من الكثير من الحكة.

تساهم أوراق الغار في تهدئة الاحمرار الذي يصيب الرأس وتقلل من الالتهابات التي تصيبه .

منظف قوي لفروة الرأس من القشرة حيث أن القشرة هي أكبر عامل يتسبب في تساقط الشعر وتقصفه وضعفه وعدم نموه بشكل صحي. طريقة عمل مغلي ورق الغار للشعر مكونات الوصفة:- من ثماني إلى عشر أوراق غار.

أربع أكواب كبيرة من الماء الفاتر. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بغلي الماء جيدًا على نار عالية ثم قومي بإضافة أوراق الغار بداخل الماء واتركيه بداخله لمدة ربع ساعة تقريبًا.

ارفعي القدر من على النار ثم قومي بتصفية الماء من الأوراق ثم قومي بتركه يبرد قليلًا في غرفة دافئة حتى تبدئي في استخدامه على شعرك.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالشامبو الخاص بك ثم قومي بغسل شعرك بماء ورق الغار ويمكنك أيضًا استبدال هذه الطريقة بوضع ماء ورق الغار مع الشامبو نفسه وقومي بغسل شعرك به.

اتركيه على شعرك لمدة حوالي ساعة مع تغطية شعرك ثم قومي بشطف شعرك بالماء فقط ويفضل أن يكون ماء فاتر.

كرري هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع حتى تحصلي على نتائج أفضل. عمر شويل - جدة بأسرار الهنود.. مكون رخيص ضعيه على الشامبو لتنعيم وفرد الشعر الخشن المجعد في المنزل بطريقة طبيعية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأسرار الهنود.. مكون رخيص ضعيه على الشامبو لتنعيم وفرد الشعر الخشن المجعد في المنزل بطريقة طبيعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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