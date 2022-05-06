نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع كفتة أرز واسرار نجاحها وسر لونه الاخضر بدون ما تفك ولا تكش منك جرربيها فورا في المقال التالي

إليكم طريقة كفتة الأرز في الخلاط، حيث أن كفتة الأرز هي كفتة تربينا عليها ولها ذكريات مميزة في كل بيت ونحبها جميعًا وخاصة لها مكانة خاصة في قلوب الأطفال عند تحضيرها بالأخص، وفي وصفتنا اليوم سنقوم بتقديم طريقة عمل عجينة الكفتة في الخلاط بدلًا من الذهاب إلى الجزار لفرم اللحمة ثم عمل الكفتة فهذه الوصفة لا تحتاج منك إلى فرم، فقومي بقراءة مقالنا بشكل دقيق حتى تتعرفي على الطريقة. طريقة كفتة الأرز في الخلاط مكونات عمل الكفتة:- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

كوبان كبيران من الأرز المغسول.

كوب كبير من الماء الفاتر.

بصلة حجمها كبير.

شبت وبقدونس وكزبرة.

ثوم مفروم.

بيكربونات الصوديوم.

ملعقتان كبيرتان من البقسماط.

فلفل أسود.

ملح أبيض.

بهارت لحمة مشكلة.

زيت قلي.

كمون.

كزبرة. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بخلط الأرز مع اللحمة المفرومة بعد أن تقومي بنقعه في الماء لفترة مناسبة وليكن ساعتين وتصفّيه من الماء.

ضعي لأرز في الخلاط الكهربائي أو المطحنة وقومي بطحنه حتى يصبح مسحوق ناعم تمامًا ثم قومي بإضافته مع الدقيق الأبيض.

صبي الماء في الخلاط وأضيفي إليه الكزبرة والشبت والبقدونس ثم أضيفي باقي المكونات إلى بعضها داخل الخلاط وشغليه على سرعة عالية.

أضيفي الخضرة مع اللحمة المفرومة وقلبيهم جيدًا ثم ابدئي في تشكيل الكفتة على هيئة أصابع بالحجم الذي ترغبين فيه.

ابدئي في رّص أصابع الكفتة في صينية مدهونة بالزيت حتى لا تلتصق بالصينية ثم قومي بإدخالها في الفرن أو حمّريها في الطاسة على البوتاجاز. نصائح حتى تتماسك كفتة الأرز احرصي على أن تكون المقادير متناسبة بحيث أن يكون كمية الأرز مناسبة لكمية اللحمة المفرومة حتى لا يحدث خلل في قوام الكفتة عند تشكيلها.

استخدام الملح الناعم بدلًا من الخشن حتى لا تصبح العجينة خشنة قبل وبعد أن تنضج الكفتة.

صفي الأرز جيدًا من الماء حتى لا تتفكك الكفتة أثناء التحمير بفعل الماء.

يجب تسخين الزيت جيدًا أولًا قبل وضع العجينة في الطاسة حتى يتم تحميرها بسهولة ولا تتشرب كمية كبيرة من الزيت. عمر شويل - جدة أسهل وأسرع كفتة أرز واسرار نجاحها وسر لونه الاخضر بدون ما تفك ولا تكش منك جرربيها فورا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل وأسرع كفتة أرز واسرار نجاحها وسر لونه الاخضر بدون ما تفك ولا تكش منك جرربيها فورا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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