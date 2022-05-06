نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولا يهمك سعره الغالي.. طريقة زراعة الليمون في البيت بتمرة ليمونة موجودة في الثلاجة في 3 دقائق في المقال التالي
طريقة زراعة الليمون في البيت، الليمون من الخضروات التى لا تستغني عنها الأمهات في المطبخ، فهو عنصر حمضي يعطى الأكلات طعم مميز ولذيذ، حيث يتم إضافته إلى توابل اللحوم والفراخ، كما يتم عصره على الفراخ والأسماك للتخلص من الزفاره، ويفضل الكثير تناوله كمشروب بارد بجانب النعناع، فهو مفيد ويحسن من صحة الجهاز المناعي، ويساعد على علاج نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن في بعض الفصول يرتفع ثمن الليمون، لذلك يحرص الكثير على زراعته في البيت، لتوفير تكلفة شرائه، وليصبح متاح للاستعمال في أي وقت، حيث يتم زراعة الليمون من خلال البذور المتوفرة بداخله.
طريقة زراعة الليمون في البيت
يدخل الليمون في تحضير وصفات البشرة، كما يدخل في مشروبات علاج أمراض الجسم، فهو مفيد ومتعدد الاستخدامات، لذا لا يخلو أي مطبخ منه، حيث يتم زراعته من خلال بذوره، لذلك عند استخدام الليمون قومي بالاحتفاظ ببذوره لزراعتها في أي مكان متوفر فيه أشعة الشمس.
الأدوات المستخدمة في زراعة الليمون
- بذور من الليمون العضوي.
- تربة خصبة.
- أصيص للزراعة مناسب الحجم.
- موقع متاح فيه أشعة الشمس.
كيفية زراعة الليمون بثمرة ليمون من الثلاجة
بخطوات بسيطة يتم زراعة الليمون في البيت وبدون مجهود أو تكلفة عالية، وقد يحتاج الليمون إلى وقت طويل حتى تثمر الأوراق، ولكن في الاخر سوف تنتج الشجرة ثمار ليمون ممتاز، ولابد من إتباع الخطوات التالية لزراعة الليمون بنجاح.
- أولاً يتم ملئ الأصيص بالتربة وبل التربة بالماء.
- بعدها يتم غرس بذور الليمون العضوي في التربة المبللة بعمق نصف سنتيمتر.
- نرش التربة بالماء من خلال بخاخة الماء وتجنب غمر التربة بالماء.
- يتم تغطية الأصيص بوعاء بلاستيكي مع عمل فتحات وثقوب في الوعاء.
- لابد من وضع الأصيص فى مكان مشمس ودافئ.
- نحرص على رش تربة الليمون من وقت لآخر لحماية التربة من الجفاف من خلال بخاخة الماء.
- بعد مرور أسبوعين على الزراعة يتم التخلص من الوعاء البلاستيكي.
- نضيف بعض الأسمدة الكيماوية للحفاظ على التربة من أي ميكروبات.
- لابد من مراقبة النبات لتجنب تراكم الحشرات عليه.
- عند زيادة حجم النبات لابد من نقله إلى وعاء أكبر.
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