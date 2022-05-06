ولا يهمك سعره الغالي.. طريقة زراعة الليمون في البيت بتمرة ليمونة موجودة في الثلاجة في 3 دقائق

طريقة زراعة الليمون في البيت، الليمون من الخضروات التى لا تستغني عنها الأمهات في المطبخ، فهو عنصر حمضي يعطى الأكلات طعم مميز ولذيذ، حيث يتم إضافته إلى توابل اللحوم والفراخ، كما يتم عصره على الفراخ والأسماك للتخلص من الزفاره، ويفضل الكثير تناوله كمشروب بارد بجانب النعناع، فهو مفيد ويحسن من صحة الجهاز المناعي، ويساعد على علاج نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن في بعض الفصول يرتفع ثمن الليمون، لذلك يحرص الكثير على زراعته في البيت، لتوفير تكلفة شرائه، وليصبح متاح للاستعمال في أي وقت، حيث يتم زراعة الليمون من خلال البذور المتوفرة بداخله.

طريقة زراعة الليمون في البيت

يدخل الليمون في تحضير وصفات البشرة، كما يدخل في مشروبات علاج أمراض الجسم، فهو مفيد ومتعدد الاستخدامات، لذا لا يخلو أي مطبخ منه، حيث يتم زراعته من خلال بذوره، لذلك عند استخدام الليمون قومي بالاحتفاظ ببذوره لزراعتها في أي مكان متوفر فيه أشعة الشمس.

الأدوات المستخدمة في زراعة الليمون

بذور من الليمون العضوي.

تربة خصبة.

أصيص للزراعة مناسب الحجم.

موقع متاح فيه أشعة الشمس.

كيفية زراعة الليمون بثمرة ليمون من الثلاجة

بخطوات بسيطة يتم زراعة الليمون في البيت وبدون مجهود أو تكلفة عالية، وقد يحتاج الليمون إلى وقت طويل حتى تثمر الأوراق، ولكن في الاخر سوف تنتج الشجرة ثمار ليمون ممتاز، ولابد من إتباع الخطوات التالية لزراعة الليمون بنجاح.