هدية للعرايس.. القهوة والصابون صاروخ تبييض البشرة في ثواني يزيل سواد 20 سنة هتبقي ملكة جمال

القهوة من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها للبشرة وذلك لأنها تعمل على حل العديد من مشاكل البشرة وخاصة الحبوب والأسمرار وذلك بسبب احتوائه على مواد مفيدة للبشرة ومن أكثر مشاكل البشرة شيوعًا وذلك بسبب التعرض للشمس وبسبب استخدام منتجات تحتوي على مواد كيميائية تسبب انسداد مسامات البشرة وتصبغ الجلد, ويبحث الكثير ممن يعانون من هذه المشاكل عن الطريقة التي يمكن استخدام القهوة بها لعلاج هذه المشاكل بسهولة وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية الطريقة التي يمكن استخدام القهوة بها لتفتيح البشرة.

كيفية استخدام خلطة القهوة والصابون السحرية لتبيض البشرة وعلاج التجاعيد

القهوة مع الصابون من أفضل الماسكات التي يمكن استخدامها للبشرة حيث أنه يعمل على شد البشرة والتخلص من أي تجاعيد ويساعد في علاج الحبوب والتخلص من أي أسمرار أو بقع في البشرة ويعمل على توحيد لون البشرة كما أنها تقلل من أي ألتهاب في البشرة, ويتم تحضير هذا الخليط بالطريقة التالية:-

نستخدم معلقة من القهوة مع معلقة من الصابون المبشور ونقلب كل منهم معًا.

نضع عليهم معلقتين من الحليب ومعلقة من زيت جوز الهند ونقلب كل منهم معًا.

نستخدم الخليط على بشرة و يجب أن تكون البشرة مغسوله ونظيفة, ونتركه على البشرة ربع ساعة.

نبدأ بحركات دائرية تدليك البشرة للتخلص من اي جلد ميت أو دهون على البشرة.

نغسل البشرة بالماء البارد وبعد ذلك نضع عليها أي مادة للترطيب.

خطوات تفتيح البشرة باستخدام قناع القهوة السحري

قناع القهوة يحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين الذي يساعد في تحفيز انتاج خلايا البشرة للكولاجين ويساعد في التخلص من الخطوط الرفيعة التي تظهر في البشرة ويمكن استخدام هذا القناع مرتين خلال الأسبوع وسيلاحظ أن البشرة أصبحت ناعمة ومشدودة وبيضاء, ويتم عمل هذا القناع بالطريقة الأتية:-