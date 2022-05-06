نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدية للعرايس.. القهوة والصابون صاروخ تبييض البشرة في ثواني يزيل سواد 20 سنة هتبقي ملكة جمال في المقال التالي
القهوة من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها للبشرة وذلك لأنها تعمل على حل العديد من مشاكل البشرة وخاصة الحبوب والأسمرار وذلك بسبب احتوائه على مواد مفيدة للبشرة ومن أكثر مشاكل البشرة شيوعًا وذلك بسبب التعرض للشمس وبسبب استخدام منتجات تحتوي على مواد كيميائية تسبب انسداد مسامات البشرة وتصبغ الجلد, ويبحث الكثير ممن يعانون من هذه المشاكل عن الطريقة التي يمكن استخدام القهوة بها لعلاج هذه المشاكل بسهولة وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية الطريقة التي يمكن استخدام القهوة بها لتفتيح البشرة.
كيفية استخدام خلطة القهوة والصابون السحرية لتبيض البشرة وعلاج التجاعيد
القهوة مع الصابون من أفضل الماسكات التي يمكن استخدامها للبشرة حيث أنه يعمل على شد البشرة والتخلص من أي تجاعيد ويساعد في علاج الحبوب والتخلص من أي أسمرار أو بقع في البشرة ويعمل على توحيد لون البشرة كما أنها تقلل من أي ألتهاب في البشرة, ويتم تحضير هذا الخليط بالطريقة التالية:-
- نستخدم معلقة من القهوة مع معلقة من الصابون المبشور ونقلب كل منهم معًا.
- نضع عليهم معلقتين من الحليب ومعلقة من زيت جوز الهند ونقلب كل منهم معًا.
- نستخدم الخليط على بشرة و يجب أن تكون البشرة مغسوله ونظيفة, ونتركه على البشرة ربع ساعة.
- نبدأ بحركات دائرية تدليك البشرة للتخلص من اي جلد ميت أو دهون على البشرة.
- نغسل البشرة بالماء البارد وبعد ذلك نضع عليها أي مادة للترطيب.
خطوات تفتيح البشرة باستخدام قناع القهوة السحري
قناع القهوة يحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين الذي يساعد في تحفيز انتاج خلايا البشرة للكولاجين ويساعد في التخلص من الخطوط الرفيعة التي تظهر في البشرة ويمكن استخدام هذا القناع مرتين خلال الأسبوع وسيلاحظ أن البشرة أصبحت ناعمة ومشدودة وبيضاء, ويتم عمل هذا القناع بالطريقة الأتية:-
- نستخدم معلقة من القهوة ونضع عليها معلقة دقيق ومعلقة نشا ونقلبهم.
- نضيف عليهم معلقة زبادي ومعلقتين ماء الورد ونقلب كل منهم معًا.
- نفرد الخليط على البشرة وبعد ذلك نفرك به البشرة ونتركه عشرون دقيقة ونغسل البشرة جيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هدية للعرايس.. القهوة والصابون صاروخ تبييض البشرة في ثواني يزيل سواد 20 سنة هتبقي ملكة جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.