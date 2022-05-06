بديل الكيراتين.. بملعقة نشا غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين

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فرد الشعر الخشن بالنشا، يعتبر الشعر والبشرة من أهم الأولويات التى تهتم بها جميع الفتيات والسيدات، وخاصة الشعر لأنه يعتبر المظهر الجمالي لهن، لذلك يفضلن جعل الشعر ناعم الملمس ومفرود وطويل وكثيف، ولكن هناك بعض الفتيات تعاني من تجاعيد وخشونة الشعر، ومواجهة صعوبة أثناء تفريشه، لذلك هناك من يذهب إلى صالونات التجميل لفرد الشعر بالمكواة أو عمل كيراتين، ولكن كل هذه الاستخدامات مؤقتة وغير دائمة وكذلك مكلفة، لذا استخدام النشا لفرد الشعر من الوصفات الطبيعية المناسبة لكل فتاة، فهو يساعد على تنعيم الشعر والتخلص من التجاعيد.
طريقة فرد الشعر بالنشا
يدخل النشا في تحضير بعض الأطعمة، كما يدخل في وصفات تبييض بشرة الجسم، فهو مكون سحري يساعد في حل مختلف المشاكل الجسدية، كما يساعد على فرد الشعر والتخلص من تجاعيد الشعر المزعجة، التى تسبب تعب عند تفريش الشعر، حيث نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير الوصفة.
- أربع ملاعق كبيرة من النشا.
- ماء دافئ.
- شامبو.
- زيت.
طريقة تحضير الوصفة
تفضل الفتيات استخدام الوصفات الطبيعية بسيطة الثمن، كما إنها لا تسبب أي أضرار على الشعر عند استخدامها، والنشا من المكونات التى تساعد على فرد وتنعيم الشعر، ويمكن تحضير واستخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.
- أولاً لابد من غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.
- نقوم بفرد الشعر بنوع من الزيت المناسب.
- بعدها يتم تجفيف الشعر بشكل بسيط.
- تليها خطوة تقسيم الشعر إلى أربع أقسام.
- يتم فرد خليط النشا والماء على الشعر وتغطيته بفوطة.
- نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة.
- أخيراً يتم غسل الشعر بالماء.
الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا
مكونات عمل الوصفة
- نصف كوب من النشا.
- ملعقتين من زيت جوز الهند كبيرتين.
- ملعقة من عسل النحل كبيرة.
طريقة عمل الوصفة
- حيث نضع النشا والعسل وزيت جوز الهند في وعاء عميق مع التقليب حتى يتم التجانس.
- نقسم الشعر ونوزع الخليط على جميع الأجزاء من فروة الرأس حتى الأطراف.
- نضع غطاء الرأس على الشعر.
- نترك الخليط على شعر الرأس لمدة ساعة.
بعدها يغسل الشعر بالشامبو والماء.
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