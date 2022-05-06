نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أذهلت الأطباء.. بملعقة خميرة احصلي على أسنان بيضاء كالؤلؤ إزالة الإصفرار والرائحة الكريهة في 3 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الأسنان الخطوات المهمة التي يحرص الكثير على القيام بها ويتراكم الجير وتتكون طبقة صفراء على الأسنان بسبب عدم الحرص على تنظيف الأسنان بشكل يومي وبسبب تناول القهوة والشاي والتدخين بكثرة وغيرها من الأسباب وهناك أكثر من طريقة لتبيض الأسنان والتخلص من الجير منها الليزر وهو من أكثر الطرق الفعالة ولكنه مكلف جدًا ولذلك يبحث الكثير عن بديل طبيعي عن الليزر لتبيض الأسنان والتخلص من الجير وهو ما سنوضحه في السطور التالية بشكل أكثر تفصيلًا.

كيفية استخدام الخميرة لتبيض الأسنان في البيت بسهولة

استخدام مواد تبيض الأسنان من أكثر الخطوات التي تدمر الأسنان وتسبب تآكل في طبقة المينا الموجودة على الأسنان وبالتالي تصبح الأسنان أكثر حساسية وتسبب تعرض اللثة للألتهاب بشكل, ولذلك من الأفضل استخدام الطرق الطبيعية لتبيض الأسنان ومن أفضل هذه الطرق هي استخدام وصفة الخميرة حيث أنها تزيل أي طبقات جير متراكمة على وتجعل الأسنان بيضاء ناصعة مثل الحليب, ويمكن استخدام الخميرة بالطريقة التالية:-

نستخدم معلقة من الخميرة ونضع عليها معلقتين من عصير الليمون ونقلب حتى تذوب الخميرة.

نضيف معلقتين من زيت القرفة والذي يجعل رائحة الفم منعشة ويقضي على أي بكتيريا في الفم.

نمزج المكونات معًا وبعد ذلك باستخدام فرشاة الأسنان نبدأ في فرك الأسنان بالخليط لمدة ثلاث دقائق وبعد ذلك نشطف الأسنان.

يتم استخدام هذه الخلطة مرة كل ثلاث أيام ومع تنظيف الأسنان بالمعجون مرتين خلال اليوم سيلاحظ تغير شكل الأسنان تمامًا للأفضل.

كيفية استخدام الفحم للتخلص من أصفرار الأسنان وإزالة جير الأسنان

الفحم الطبي من المواد التي لها أهمية كبيرة للأسنان حيث أنه يساعد في تنظيف الأسنان بشكل عميق, ويزيل أي بقايا طعام موجودة بين الأسنان ويعمل على إزالة أي أصفرار في الأسنان ويمتص أي رائحة كريهة في الفم, ويمكن استخدام الفحم بالعديد من الطرق, ومنها الأتية:-