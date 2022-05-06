هينورك ويخليكي عروسة.. بكيس فانيليا تبييض فوري للجسم والمناطق الحساسة بياض الثلج حتي لو سوداء الفحم

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عمر شويل - جدة تفتيح المناطق الحساسة يحتاج الي عناية كبيرة حيث أنه هناك العديد من المواد التي تسبب ألتهاب في هذه المنطقة وأحمرار وظهور حبوب وذلك لأن الجلد في هذه المناطق يكون رقيق وحساس جدًا, وتعد الفانيليا من النباتات التي تتميز بأن لها رائحة مميزة ويقتصر استخدامها فقط على إضافتها الي الحلويات, ولكن على العكس حيث أنها لها العديد من الفوائد للجلد أهمها أنه يمكن استخدامها للتخلص من الأسمرار في المناطق الحساسة, وسنوضح خلال السطور التالية الطريقة التي يمكن استخدام الفانيليا بها لتفتيح الأماكن الحساسة وأي مكان في الجسم بشكل فوري.
خطوات استخدام وصفة الفانيليا الجبارة لتفتيح المناطق الحساسة والجسم
الفانيليا من المواد التي تقلل من الألتهاب في أي منطقة في الجسم كما أنه تعمل على التخلص من أي أسمرار وتزيل أي أثار بقع ناتجة من الحبوب التي تتكون في هذه المناطق, كما أنها تعطي هذه المنطقة دون أن تسبب أي ضرر على الجلد, كما أنها تقوم بعمل تقشير خفيف لهذه المنطقة دون التسبب في تجريح الجلد, ويمكن استخدام الفانيليا بالطريقة التالية:-
- نستخدم كيس من الفانيليا ونضع عليه معلقة حليب مجفف.
- نضيف معلقة من العسل ومعلقتين ماء ورد ونقلب كل المكونات معًا.
- نضع طبقة من الخليط على المناطق الحساسة أو على كل أجزاء الجسم ونتركها عشر دقائق مع تدليكها على الجلد خلال هذه المدة.
- نشطف المنطقة من الخليط بماء بارد وبعد ذلك يتم ترطيبها باستخدام قطرات من زيت جنين القمح.
كيفية استخدام الفانيليا لعمل كريم لتعطير وتبيض الجسم
كريم الفانيليا من الكريمات الطبيعية الفعالة التي تساعد في تعطير الجسم وتقليل رائحة العرق كما أنه تزيل أي أسمرار في الجسم, كما أنها أمنة ويمكن استخدامها على المناطق الحساسة, ويتم تحضير هذا الخليط بالطريقة التالية:-
- نستخدم ربع كوب من ماء الورد ونضع عليه معلقة فانيليا ونقلبهم حتى تذوب الفانيليا.
- نضع عليهم معلقة من زيت الورد ومعلقة نشا ونضعهم في حمام مائي ونقلبهم حتى يصبح قوامهم ثقيل.
- نضع الكريم في عبوة وبعد ذلك نستخدمه على الجسم عن طريق تدليك كمية منه على الجلد.
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