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تعد طريقة استخدام النشا لإزالة الشعر هي من أفضل الطرق التي يمكنك استخدامها في الحصول على جسم ناعم وخالي من أي شعر زائد وخاصة في المناطق الحساسة، حيث أن الشعر الزائد مزعج جدًا والتفكير في كيفية إزالته من الجذور هو أمر مرهق وخاصة وأن الليزر الذي هو أحدث طريقة لإزالة الشعر وأكثرها فعالية مكلف جدًا وليس في مقدرة الكثيرين تحمّلها، جاءت وصفة النشا بمثابة طوق نجاة من الطرق المكلفة والمؤلمة. طريقة استخدام النشا لإزالة الشعر الزائد مكونات عمل الوصفة:- بياض بيضة كبيرة.

سكر أبيض.

ملعقة واحدة من نشا الذرة. طريقة استخدام الوصفة:- قومي بخلط البيض مع السكر والنشا وقلبيهم جيدًا في وعاء مناسب واستمري في التقليب حتى يصبح قوام الخليط عبارة عن عجينة لينة.

قومي بشطف المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها ثم قومي بتطبيق الوصفة بالتدليك جيدًا مع الفرد ثم قومي بتركه على المنطقة لمدة ربع ساعة تقريبًا.

بعد ذلك قومي بشد الخليط من على المنطقة في عكس اتجاه نمو الشعر ثم قومي بترطيبها بكريم أو مرهم مرطب حتى لا تلتهب بعد استخدام الوصفة ويمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا. كيفية استخدام الكركم لإزالة الشعر الزائد مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من الحمص المطحون.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق الكركم.

أربع ملاعق كبيرة من الحليب.

ملعقة واحدة من العسل الأبيض.

كريم الفازلين الطبي. خطوات وطريقة عمل الخلطة:- قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها (عدا الفازلين) ثم قومي بتقليب المكونات حتى يصبح عبارة عن عجينة لينة ومتماسكة.

بعد ذلك قومي بإضافة الفازلين وقلبيه جيدًا مع المكونات حتى يصبح الخليط عبارة عن كريم ناعم وليّن.

قومي بتنظيف بشرتك من المكياج أو المنطقة الحساسة المراد إزالة الشعر منها حتى يتم وضعها على منطقة نظيفة خالية من شوائب وأتربة.

ثم قومي بوضع الكريم على المنطقة ودلكي جيدًا حتى تغطي المنطقة جيدًا واتركيها لمدة ربع ساعة تقريبًا حتى يجف تمامًا.

أزيلي الكريم في عكس اتجاه نمو الشعر ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة أزيلي الشعر الزائد كله من الجسم بطريقه عبقرية سهله وسريعه ارخص من الليزر - ثقفني

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