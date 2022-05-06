خبز التورتيلا السريع بأسهل طريقه واقل مكونات بالعجينه السحريه مش هتشتري الجاهز تانى

نناقش اليوم طريقة تحضير خبز التورتيلا في البيت، يعد خبز التورتيلا هو من ألذ أنواع الخبز وهو خبر تمت صناعته أولًا في فرنسا ثم اشتهر في دولة سوريا الشقيقة حيث أنا الشاورما السورية هي من أشهر الأكلات السريعة التي نلجأ إليها في أي وقت، ويمكنك عمل التورتيلا في المنزل بمكونات بسيطة وبخطوات سهلة لا تكلف وقت وتكلفتها المادية غير عالية، وفي سطور مقالنا التالية سنقوم بتوضيح الطريقة بالتفصيل.

طريقة تحضير خبز التورتيلا في المنزل

مكوّنات وصفة خبز التورتيلا:-

أربع أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من الماء الفاتر.

ملعقة واحدة من السكر البيض وواحدة سكر أبيض.

زيت نباتي بمقدار ثلث كوب.

طريقة التحضير:-

قومي بإضافة الملح والدقيق والزيت النباتي ورشة الملح وقلبيهم جيدًا بيديك حتى تصبح العجينة لينة والمكونات تنتقل إلى كل العجينة.

صبي الماء بشكل تدريجي على العجينة واعجني جيدًا بيديك حتى تصبح العجينة أكثر تماسكًا وقومي بصّب الماء مرة أخرى.

اتركي العجينة لمدة ربع ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها ثم قومي بتقسيمها إلى قطع كثيرة وليكن خمسة عشر قطعة.

ثم قومي بفرد العجينة بواسطة النشّابة حتى يصبح سمكها رفيع جدًا وليكن نصف سنتيمتر وقومي بوضعها بعد ذلك في طاسة القلي المسخنة مسبقًا.

من الأفضل استخدام طاسة قلي دائرية حتى يتم تشكيلها بشكل دائري ومن الأفضل أن تكون ساخنة قبل وضع العجينة بداخلها سواء بداخلها زيت أو لا.

كرري الخطوة السابقة مع كل الكمية التي تريدين تحضيرها من خبز التورتيلا ويجب تغطية الخبز بقطعة قماش قطنية نظيفة حتى تحافظي عليه من الجفاف.

سر نجاح وصفة عجينة التورتيلا

من أجل نجاح وصفة عجينة التورتيلا يمكنك التعرف على بعض أسرار التحضير التي تتمثل فيما يلي:-