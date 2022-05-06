نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل انواع المخبوزات.. العجينة الهشه القطنية للبيتزا والفطائر لن تستغني عنها من اليوم في المقال التالي
تعرفي الآن على طريقة عمل العجينة القطنية في المنزل وهي من الوصفات السريعة التي يمكنك عملها في عشر دقائق فقط ويمكنك عملها بمكونات بسيطة لا تكلفك الكثير، حيث أن هذه العجينة أصبحت من أشهر أنواع المعجنات التي يمكنك استخدامها في تحضير العديد من الوصفات منها البيتزا والكريب والشاورما كما أنه يمكنك عمل العيش الفينو من خلالها أيضًا ولتحضير العجينة يمكنك اتباع بعض الخطوات التي سنقوم بتوضيحها لكم بالتفصيل في سطور المقال التالية.
طريقة عمل العجينة القطنية في المنزل
مقادير عمل العجينة:-
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب ونصف من الحليب الدافئ.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج باودر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر وصغيرة من الخميرة الفورية.
- رشة ملح.
خطوات وطريقة عمل العجينة:-
- قومي بوضع الحليب مع الخميرة والسكر وقلبيهم جيدًا ثم قومي بوضع الخليط في مكان دافئ وقومي بتغطيته بفوطة قطنية نظيفة.
- اتركي الخليط لمدة ربع ساعة حتى تختمر وتصبح حجمها ضعف حجمها الأصلي وبعد ذلك قومي بإضافة البيكنج باودر والملح والدقيق الأبيض وقلبي المكونات جيدًا.
- صبي الزيت والخميرة والزبادي إلى الخليط وابدئي في عجنه جيدًا بيديك أو بواسطة العجانة وبشكل تدريجي قومي بصب الحليب في الخليط.
- استمري في الخلط حتى تصبح عبارة عن عجينة متماسكة ثم قومي بدهن صينية بزيت الزيتون ثم قومي بوضع العجينة في الصينية وغطيها ثم قومي بتركها مرة أخرى لمدة نصف ساعة.
- بذلك تكون العجينة قد تم تجهيزها ويمكنك البدء في عمل ألذ الفطائر والبيتزا والمعجنات من خلالها.
أسرار نجاح طريقة عجينة العشر دقائق
لنجاح وصفة عجينة العشر دقائق القطنية يجب أن تتعرفي على بعض أسرار نجاحها والتي هي كالآتي:-
- من الأفضل شراء الدقيق الخاص بتحضير الحلويات الناعم لأن جودته عالية جدًا ويساهم في جعل قوامها أكثر نعومة.
- انخلي الدقيق جيدًا قبل استخدامه حتى تصبح العجينة خالية من أي شوائب وبدون أي تكتلات.
- تأكدي من أن الخميرة سارية المفعول حتى تساهم في جعل العجينة تختمر أسرع و في وقت أقل.
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