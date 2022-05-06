ملعقة خل واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

يدخل الخل في العديد من الخلطات التي تساعد على تنظيف الأواني والتخلص من البكتيريا، كما يدخل في وصفات ازالة الشعر من الجسم، فهو يساعد على حرق بصيلة الشعر، وبالتالي يقلل من نمو وكثافة الشعر، حيث تتجه الفتيات إلى استخدام الوصفات الطبيعية التى لا تحتاج إلى تكلفة عالية نظراً لارتفاع أسعار إزالة الشعر بأجهزة الليزر، فهي مكلفة وتحتاج إلى جلسات متعددة، ولكن الوصفات الطبيعية تساعد على التقليل من تواجد الشعر على بشرة الجسم، وإليكم التفاصيل الكاملة عن وصفة الخل لإزالة الشعر خلال هذا المقال.

طريقة استخدام الخل لإزالة الشعر

تحلم كل فتاة بأن تصبح بشرة جسدها خالية من أي شعر أو أماكن داكنة، حيث أن إزالة الشعر من أصعب الأمور التى تنزعج منها الفتيات، وتفضل البحث عن خلطات لا تسبب أي آلام عند إزالة الشعر أو التهابات في البشرة، لذلك وصفة الخل تساعد على التخلص من الشعر بكل سهولة وبدون آلم، ومكوناتها متوفرة في المنزل.

مكونات عمل الوصفة

خل.

شفرة حلاقة.

زيت زيتون.

خطوات تحضير واستخدام وصفة الخل لإزالة الشعر

يساعد الخل على قتل البكتيريا الضارة التى تتراكم على بشرة الجسم نتيجة التعرض إلى الأتربة، كما تخلص الجسم من الشعر الزائد، وتجعل البشرة بيضاء وناعمة الملمس، كما يساعد الملح على إزالة الشعر وتقشير الجلد الميت، وطريقة الاستخدام تتمثل في التالي.

أولاً لابد من الاستحمام بماء دافئ وبل الجسم بالكامل.

نغمس شفرة الحلاقة في الخل.

نزيل الشعر بالشفرة وبعدها ندلك البشرة بالملح.

تغسل بشرة الجسم بالماء وتجفف جيداً.

نبلل قطنة بيضاء بزيت الزيتون و نمررها على البشرة.

طريقة إزالة الشعر بالخل والملح

مكونات عمل الوصفة

كوب كبير من الخل.

نصف كوب من الملح.

طريقة عمل الوصفة