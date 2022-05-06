ضاع عمرك وانتي بتشتري القشطة حولي كيلو حليب الي كيلو قشطة للحلويات في 3 دقائق أحلي بكتير من المحلات

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يتم استخدام القشطة في عمل كثير من الحلويات فهي مهمة جدا لصناعة الحلويات ولا يمكن الاستغناء عنها، فهي تمنح الحلويات شكل مميز وطعم ورائحة مميزين لذلك يمكن أن نقوم بعملها في المنزل بكل سهولة باستخدام كيلو من الحليب حيث تستخرج من الحليب وتتميز بلونها الأبيض الناصع وطعمها الرائع وعندما نقوم بشرائها من المحلات تكلفنا كثير من المبالغ فهي غالية الثمن لذلك يمكن أن نقوم بعملها في المنزل بواسطة كيلو حليب وسوف نوضح طريقة عملها من خلال هذا المقال.
طريقة عمل القشطة بكيلو حليب
عندما نقوم بعمل القشطة نحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة لا تكلفنا كثير من المكونات وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- كيلو حليب.
- 3 ملاعق نشا
- خل.
- ملعقة فانبليا.
- 3 ملاعق سكر.
طريقة التحضير:
- يتم تقسيم الحليب إلى ٢ كوب نأخذهم ونضعهم على النار حتى تمام الغليان ثم نضيف له ٣ ملاعق الخل.
- نلاحظ أن الحليب أنفصل عن الماء وأصبح الحليب عبارة عن الكتل.
- يتم تصفية الحليب ويوضع جانبا.
- نحضر ٢ كوب حليب ونضعهم على النار مع ٣ ملاعق من النشا ونقلبهم جيدا حتى يصبح قوامه ثقيل.
- يوضع الحليب مع النشا في الخلاط مع كتل الحليب مع الفانيليا والسكر.
- نقوم بخفق جميع المكونات جيدا حتى نحصل على قشطة منزلية بواسطة كيلو حليب.
طريقة تحويل القشطة إلى سمنة
يستخدم الكثير منا السمنة الفلاحي وتعرف بطعمها اللذيذ والشهي ولا يوجد بها أي مواد حافظة وسوف نوضح خطوات تحويل القشطة إلى سمنة من خلال الخطوات التالية.
- نحضر القشطة التي قمنا بعملها ونضع عليها مكعبات الثلج ونقوم بتقليبها جيدا.
- مع استمرار التقليب تظهر تكتلات وتنفصل القشطة عن الماء وتصبح مكون دهني يعرف باسم الزبدة.
- توضع الزبدة على النار في وعاء مع إضافة إليها ملعقة من الملح ونترك المكونات تغلي ثم نغلق النار ونجد أنه استطعنا أن نحول القشطة إلى سمنة عن طريق مكونين فقط هم الثلج والملح.
ويتم استخدام السمن في الطهي وفي تحمير اللحوم والدجاج.
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