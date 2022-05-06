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عمر شويل - جدة طريقة تحضير كيكات الكافيهات الكورية من أسهل وصفات الكيك والطعم لا يقاوم، نشارك معكم اليوم وصفة كيك زبدة بنكهة غنية جداً وبطعم في منتهى الروعة، ينتشر هذا النوع من الكيك بكثرة في شرق أسيا وخاصة في كوريا الجنوبية، وهي عبارة عن كيكات مكعبات صغيرة الحجم تُقدم بطريقة جذابة جداً في الكافيهات والمحلات الشهيرة. إاليكم طريقة تحضير كيكة الكافيهات الكورية بنكهة رائعة وطعم مميز.

طريقة تحضير كيكات الكافيهات الكورية

المقادير (تكفي لصنع 8 مكعبات كيك):

كوب دقيق بمقدار 125 جرام + رشة ملح.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة بمقدار 125 جرام.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة بمقدار 125 جرام.

نصف كوب + ملعقة كبيرة سكر بمقدار 120 جرام.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر بمقدار 4 جرام.

رشة فانيليا.

ولتحضير كيكات الشوكولاتة نستبدل ملعقتين من الدقيق بالكاكاو الخام.

نبدأ خطوات التحضير بتجهيز الكيك أولاً وذلك بإضافة الزبدة والسكر في وعاء العجان الكهربائي ثم نخفق جيداً، حتى نحصل على خليط كريمي فاتح اللون ومن جانب آخر نخفق البيض في وعاء جانبي، ثم نضف الدقيق والبيض تدريجياً بالتناوب ونضف البيكنج بودر مع الخلط المستمر، وبعد أن نحصل على قوام متجانس نضف الفانيليا ونخلط قليلاً ويمكنك إضافة القليل من عصير الليمون وبشر الليمون.

كيكات مكعبات صغيرة الحجم

يمكنك تحضير كيكات الشوكولاتة بنفس الطريقة ولكن نستبدل ملعقتين من الدقيق بالكاكاو الخام الغير محلى، ثم نحضر قوالب سيليكون مكعبات كبيرة الحجم ونأخذ خليط الكيك ونضعه في كيس حلواني، وبعدها نملئ المكعبات حتى المنتصف فقط ثم نضع القالب في صينية وندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية، لمدة 25 دقيقة أو حتى تمام التسوية ثم نخرجه ونتركه حتى يبرد قليلاً، ثم نخرج الكيك من القالب ونتركه حتى يبرد تماماً.

وللتزيين يمكنك تحضير جليز السكر بإضافة مقدار كوب من السكر البودرة في وعاء ونضف إليه ملعقة صغيرة من الحليب، ونخلط جيداً حتى نحصل على قوام سائل ثقيل ثم نزين مكعبات الكيك، ويمكنك تحضير جليز السكر باستخدام سائل آخر باستبدال الحليب بعصير الليمون ويتم التزيين، ويمكنك تزيين مكعبات الشوكولاتة بزبدة فول سوداني بعد تدفئتها في الميكروويف 15 ثانية تقريباً، ويمكنك التزيين بجناش شوكولاتة وبعدها تصبح جاهزة للتقديم بطعم لا يقاوم.