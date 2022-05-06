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خطوات تحضير المبكبكة الليبية باللحمة؛ تُعد المبكبكة من الأكلات الليبية الشهيرة التي اشتهرت مؤخراً في أنحاء العالم نظراً لطعمها اللذيذ الشهي حيث لاقت شهره واسعة في العديد من الأماكن حول العالم كما تتميز بسهولة تحضيرها لذلك نقدم لكن في هذا المقال طريقة عمل المبكبكة الليبية بطريقة بسيطة وسهلة. خطوات تحضير المبكبكة الليبية باللحمة يتم عمل المبكبكة الليبية بخطوات بسيطة وسهلة عن طريق استخدام المقادير التالية : نصف كيلو مكرونة أي شكل حسب الرغبة يفضل صغيرة.

لحمة مقطعة قطع صغيرة.

ثلاث ملاعق من الزيت.

ملعقتان من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من الصلصة.

بصلتين شرائح صغيرة الحجم.

نصف كيلو من البندورة.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ثلاث حبات من البطاطس المقطعة مكعبات.

ملعقة صغيرة من البهارات.

رشة زنجبيل.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

ملعقتان من البقدونس الناعم. خطوات عمل المبكبكة باللحمة يتم وضع الزيت والزبدة في مقلاة على النار.

يتم تتبيل اللحمة بالفلفل الأسود والبهارات والفلفل ثم وضعها في المقلاة بعد أن يسخن الزيت.

نقلب اللحم قليلاً ثم يتم إضافة البصل ويستمر التقليب حتى يذبل ويتحول لونه إلى الذهبي.

يتم إضافة البقدونس ثم الثوم المهروس ونقلب.

بعد ذلك نضيف الصلصة والطماطم بعد خلطها في الخلاط الكهربائي ثم الزنجبيل والبهارات.

نقلب جيداً ثم يتم إضافة مكعبات البطاطس ثم نضيف المكرونة.

نقوم بتغطية الإناء ثم تهدأ النار ونتركه حتى تنضج المكونات جيداً.

نقوم بتقديمها ساخنة وبألف هنا. طريقة عمل المبكبكة الليبية بالدجاج المكونات أربع أكواب من الماء.

عدد 2 صدور مقطعة.

500 جرام من المكرونة.

حبتان من البصل المفروم.

حبتان من البصل المفروم.

حبة من الفلفل الأخضر المقطع.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

ملعقة من الثوم المهروس.

ملعقة من الكركم.

نصف ملعقة من القرفة.

ملعقة من البابريكا.

ملح.

فلفل أسود.

زيت. خطوات التحضير نضع الزيت في مقلاة على النار ثم يتم وضع البصل ويقلب حتى يصبح لونه أصفر.

يتم إضافة الفلفل مع الاستمرار في التقليب ثم يتم إضافة الدجاج ونقلب.

نضع الصلصة ثم نضيف الفلفل والملح والكركم والكاري والبابريكا والملح ونستمر في التقليب.

نضيف الماء ونتركه يغلى على نار مرتفعة ثم نقوم بإضافة المكرونة.

يتم تغطية الإناء ونتركه ينضج على نار هادئة.

نقوم بإضافة الثوم والبقدونس ونقلب.

بعد أن تنضج يتم وضعها في أطباق التقديم وبالهنا والشفا. وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال خطوات تحضير المبكبكة الليبية باللحمة وكذلك طريقة عمل المبكبكة بالدجاج. عمر شويل - جدة خطوات تحضير المبكبكة الليبية باللحمة - ثقفني

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