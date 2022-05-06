النشا ومعجون الأسنان السحري: سيجعلك بنت 16 عام مهما كان سنك وتحدي2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا ومعجون الأسنان السحري , يعتبر سحر رباني في تبييض البشرة وتفتيح البشرة من اول استخدام, حيث يقضي الخليط الخرافي علي التجاعيد ايضا من اول استخدام للخليط الرهيب التي سوف يساعدكم في الحصول علي بشرة مثالية وخالية من أي عيوب في اقل وقت ممكن, حيث يعد من افضل الكريمات التي تعمل علي الفتيح الفوري دون أي أضرار جانبية تسبب لكم مشاكل بالبشرة, وتعتبر البشرة مصدر جمال لكل الفتيات والسيدات, والان سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا ومعجون الأسنان السحري سيجعلك بنت 16 عام من اول استخدام ونتائج فورية2022.

مكونات عمل النشا ومعجون الأسنان السحري لتفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام فوري للخليط

سوف نقدم لكم المكونات المستخدمة في عمل النشا ومعجون الأسنان الخرافي في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة دون تعب ولا تكلفة وهي كالاتي:-

معلقة من الخل.

ثلاث معالق من النشا.

معلقتين من زيت الورد.

معلقة كبيرة من معجون الأسنان.

ثلاث معالق كبيرة من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير الماسك الرهيبة علي البشرة بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وخطوات بسيطة ونتائج مبهرة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع بداخلة النشا وزيت الورد ومعجون الأسنان ثم نقلبهم جيدا. ثم نضيف والخل ونخلطهم جيدا حتي يتجانس المكونات بشكل متجانس للغاية. ثم ننزل بالماء بتدريج مع التقليب المستمر للخليط حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض. نضيف عصير الليمون اختياري ونقلب الخليط حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستعمال

نقدم لكم ابسط طريقة لاستخدام الماسك الذي يساعد علي تفتيح وتبيض البشرة ويعمل علي إزالة التجاعيد بكل سهولة في اقل وقت وهي كالاتي:-