بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط والطيور من الزفارة والريش بمكون ميخطرش على بالك يجعلها ناصعة البياض

تنظيف البط والوز بسرعة الصاروخ من الريش الصغير

يعتبر البط والوز من الأكلات المفضلة لدى الكثير والتي يحبها الأطفال والكبار والمفيدة جدًا للجسم فهي تحتوي على نسبة عالية من البروتين فهي غنية بالمعادن والمواد اللازمة لتغذية الجسم ولكن ما يعوق ربات المنازل في بعض الأحيان هي صعوبة التخلص من الريش الصغير الموجود بالبط والوز فهناك بعض الطرق السهلة التي تساعدنا في تنظيف البط والوز بشكل نهائي والتخلص من الرائحة الكريهة وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم الطرق التي تساعدنا في التخلص من الريش بأسهل الطرق وأقل المكونات ومن أهم تلك المكونات الدقيق وبيكربونات الصوديوم حيث يساعدان بشكل نهائي في التخلص من الريش الصغير كما سنتناول ذلك.

طريقة لتنظيف البط والوز من الريش الصغير

يعتبر تنظيف البط والوز أكثر ما تبحث عنه ربات المنازل حيث توجد طرق عديدة لتنظيف البط والوز وسوف نتناول أهم تلك الطرق السطور

المكونات

دقيق.

بيكربونات صوديوم.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار البط أو الوز ونقوم بوضع حلة عميقة بها ماء على النار.

ننتظر أن يصل الماء لدرجة الغليان.

نقوم بتغطيس البط في الماء لمدة نصف دقيقة.

نقوم بإزالة الريش بالكامل الموجود بالبطة.

نقوم بوضع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقة كبيرة من الخل .

نخلط تلك المكونات جيدًا

نقوم بفرك البط بواسطة الدقيق وبيكربونات الصوديوم حتى نستطيع التخلص من الريش الصغير الذي يصعب التخلص منه وبذلك يصبح البط نظيف خالي من أي روائح أو ريش.

طريقة الملح لتنظيف البط والوز من الريش الصغير

المكونات

ملح فقط.

طريقة التنظيف

بنفس الخطوات السابقة بعد أن يتم التخلص من الريش الكبير.

نقوم بوضع نصف كوب من الملح على البط ونقوم بتدليك البط بواسطة الملح حيث يساعد

ذلك في التخلص من الريش الصغير.

طريقة الردة للتخلص من الريش

المكونات

طريقة التنظيف

نقوم بالتخلص من الريش الصغير عن طريق تدليك البط والوز جيدًا بواسطة الردة مما يسهل عملية التنظيف.

وبتلك الطرق السهلة نستطيع التخلص من الريش الصغير بدون أي قلق وبإمكانيات متوفرة لدى كل منزل وبالهناء والشفاء.

يمكن تنظيف البط والفراخ من الريش بمكون سحريععن طرق استخدام بعض المكونات التي تقوم بعملها في المنزل وهذه المكونات هي موجودة في المطبخ حيث تساهم في تنظيف البط والفراخ من الريش في دقائق فقط عن طرق استخدام الملح الخشن أو أستخدم طرق أخري مثل الردة أو يمكننا عمل طرق أخري تساهم في التنظيف مثل بيكربونات الصوديوم بكل سهوله تعمل على الحصول على بط نظيف وخالي من الأوساخ