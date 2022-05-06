ملعقة سحرية لتسوية اللحمة بسرعة الصاروخ مهما كان حجمها هتكون مستوية زي الزبدة

عدم تسوية اللحمة بسرعة وعدم نضجها من الأمور التى ترهق السيدات أثناء طهي وتحضير الطعام، لأنها تريد أن تقدم اللحمة المستوىة جيدا لأفراد أسرتها وبالقيمة الغذائية العالية التى يحتاجها الجسم وحمايته من الأمراض ونمو وبناء جسم الإنسان وتكون اللحمة متسوية وبطعم جيد ومقبول وخاصة فى ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتعتبر اللحمة من الأنواع الرئيسية التى تدخل في العديد من الأكلات، و كثيرا ما تعاني السيدات من اللحمة العجوزة التى تأخذ وقت طول حتى تنضج فعند نقع اللحمة المقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم في الخل والملح وعصير الليمون لمدة ساعات لأن الخل يعمل على إذابة الأنسجة فهذا يساعد على تسوية اللحمة بسرعة وعدم وضع الملح في بداية سلق اللحمة لأن الملح يعمل إنكماش اللحمة وصعوبة نضجها ولكن نضيف الملح إلى اللحمة عند إنتهاء تسويها فهذا أيضا يعمل على سرعة تسوية اللحمة، وأيضا إضافة ملعقة واحدة صغيرة من السكر عند بداية غليان إناء اللحمة يساعد على التسوية بسرعة لكي تحصل على لحم ناضج.

مكونات طريقة لتسوية اللحمة بسرعة

كيلو من اللحم مقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم

ربع كوب من الخل الأبيض

ثمرة واحدة من البصل غير مقطعة

ربع كوب من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان

ورق لورا

ملعقة واحدة صغيرة من الملح

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود

ساق من الكرفس

حبة واحدة من الطماطم

ملعقة واحدة صغيرة من السكر

ماء لفلي اللحمة

طريقة تسوية اللحمة بسرعة