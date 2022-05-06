نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة سحرية لتسوية اللحمة بسرعة الصاروخ مهما كان حجمها هتكون مستوية زي الزبدة في المقال التالي
عدم تسوية اللحمة بسرعة وعدم نضجها من الأمور التى ترهق السيدات أثناء طهي وتحضير الطعام، لأنها تريد أن تقدم اللحمة المستوىة جيدا لأفراد أسرتها وبالقيمة الغذائية العالية التى يحتاجها الجسم وحمايته من الأمراض ونمو وبناء جسم الإنسان وتكون اللحمة متسوية وبطعم جيد ومقبول وخاصة فى ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتعتبر اللحمة من الأنواع الرئيسية التى تدخل في العديد من الأكلات، و كثيرا ما تعاني السيدات من اللحمة العجوزة التى تأخذ وقت طول حتى تنضج فعند نقع اللحمة المقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم في الخل والملح وعصير الليمون لمدة ساعات لأن الخل يعمل على إذابة الأنسجة فهذا يساعد على تسوية اللحمة بسرعة وعدم وضع الملح في بداية سلق اللحمة لأن الملح يعمل إنكماش اللحمة وصعوبة نضجها ولكن نضيف الملح إلى اللحمة عند إنتهاء تسويها فهذا أيضا يعمل على سرعة تسوية اللحمة، وأيضا إضافة ملعقة واحدة صغيرة من السكر عند بداية غليان إناء اللحمة يساعد على التسوية بسرعة لكي تحصل على لحم ناضج.
مكونات طريقة لتسوية اللحمة بسرعة
- كيلو من اللحم مقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم
- ربع كوب من الخل الأبيض
- ثمرة واحدة من البصل غير مقطعة
- ربع كوب من عصير الليمون
- ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل
- ربع ملعقة صغيرة من الحبهان
- ورق لورا
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود
- ساق من الكرفس
- حبة واحدة من الطماطم
- ملعقة واحدة صغيرة من السكر
- ماء لفلي اللحمة
طريقة تسوية اللحمة بسرعة
- أولا نقوم بغسل اللحمة بالماء البارد جيدا ثم نقوم بتقطيع كيلو من اللحمة على شكل مربعات متوسطة الحجم ثم نضعها فى إناء.
وبعد ذلك نضع على إناء اللحمة الخل وعصير الليمون وعسل النحل ونقوم بغسل اللحمة جيدا.
- ثم نحضر وعاء ونضع به كمية من الماء ونرفعه على النار حتى الغليان وبعد غليانة نضع مكعبات اللحمة ونضع عليها السكر والطماطم والبصلة والحبهان وورق الورا َالفلفل الأسود والكرفس ونتركها على النار حتى تنضج.
- وعند إنتهاء تسوية اللحمة نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الملح ونتركه يغلى لمدة عشر دقائق وبعد ذلك تصبح اللحمة جاهزة لتقديمها.
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