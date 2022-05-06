صاروخ التبيض للعرايس.. كريم النشا وماء الورد المبهر لتبييض البشرة وشد التجاعيد وازالة البقع السوداء نهائيا

يعتبر العناية بالبشرة من الأمور التي يهتم بها العديد من النساء حيث تسعى لشراء كريمات ومستحضرات تفتيح ولكن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة والتخلص من البقع كما تساعد في شد البشرة والتخلص من التجاعيد بشكل ملحوظ والتخلص أيضًا من علامات الإرهاق والقلق ومن أهم تلك الوصفات كريم النشا وماء الورد حيث يعتبر تلك المكونات من أكثر المكونات الرائعة التي تساعد في تبييض ونضارة البشرة وتعطي نقاء مميز وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة تحضير هذا الكريم في المنزل بأقل المقادير وأسهل المكونات.

طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد

هناك العديد من المكونات التي تساعد في تفتيح وتعطي لمعان للبشرة ومن أهم تلك الوصفات كريم النشا وماء الورد وسوف نتناول خلال تلك السطور طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد

المكونات

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرو من مكون الزبادي.

قطرات من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونضع به النشا مع ماء الورد أولًا ونقوم بالتقليب حتى يصبح الخليط متجانس.

نضيف ملعقة من الزبادي مع خلط المكونات وأخيرًا نضع قطرات من الماء.

نمزج المكونات جيدًا ثم نقوم بغسل الوجه جيدًا لإزالة الشوائب والأتربة.

نقوم بفرد كريم النشا وماء الورد على البشرة.

نتركه هذا الكريم من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة.

نقوم بشطف الوجه ويمكن وضع كريم مرطب على البشرة بعد الانتهاء.

يمكن تكرار هذا الكريم مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة مبهرة خلال شهر واحد.

أهمية النشا وماء الورد

توجد أهميات عديدة لكريم النشا وماء الورد وسنوضح أهميته خلال تلك السطور.

يعمل النشا على تفتيح وتنظيف البشرة ويساعد على لمعانها.

يساعد هذا الكريم على قبض المسام وبالتالي التخلص من المسام الواسعة.

يساعد هذا الكريم على التخلص من اسمرار الوجه.

يساعد هذا الكريم على التخلص من التجاعيد وشد البشرة.

يساعد هذا الكريم على التخلص من خطوط الوجه المزعجة.

لهذا الكريم دور قوي وفعال في التخلص من البقع وآثار حب الشباب والتهابات الشمس.

يمكن تفتبح وتبيض البشرة باستخدم ماء الورد مع النشاء كما ذكرنا في المقال للحصول على بشرة بيضاء في وقت قصير جدا يمكنك الحصول عليهما هذه البشرة باستخدام خلطة من النشاء مع ماء الورد ثم قومي بمزج المكونات معا وادهني بشرتك بها وانتظري عشر دقائق ثم قومي بغسل الوجه وإحصلس علي بياض ناصع من أول استعمال حيث تعمل هذه الوصفة السحرية على التخلص من البقع والتجاعيد الموجودة بشطب