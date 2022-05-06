بطاطس المطاعم الشهيرة.. ملعقة ذهبية خطيرة ضعيها على البطاطس هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

البطاطس من المواد النشوية والمفيدة للجسم حيث تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات علاوة على طعمها الشهي الذي يحبه الأطفال والكبار فهي لا غنى عنها في جميع الواجبات ولكن ما يعرقل ربات المنازل في بعض الأحيان هي أنها تتشرب كمية كبيرة من الزيت المهدرج التي قد يضر بصحة الإنسان ولكن هناك العديد من الطرق المبتكرة التي تساعد في قلي البطاطس بدون أي نقطة زيت وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم الطرق التي تساعد على ذلك وبطريقة مقرمشة وصحية وخاصة على الأطفال.

طريقة قلي البطاطس بدون ما تشرب زيت

توجد العديد من الطرق السهلة التي تساعد في جعل البطاطس مقرمشة مثل المطاعم ولا تتشرب زيت تمامًا وسوف نتناول هذه الطريقة تلك السطور

المكونات

بطاطس.

دقيق.

زيت.

ملح.

طريقة التحضير

نقوم بشراء البطاطس المخصصة للقلي حيث تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات.

نقوم بغسل البطاطس ونزيل جميع الأوساخ والأتربة التي عليها.

نقوم بتقشير البطاطس ونقوم بتقطيعها إلى صوابع.

نقوم بنقع البطاطس في إناء ونضع بها ملعقتين من الدقيق حيث يعمل الدقيق كطبقة عازلة بين الزيت والبطاطس فيمنعها من تشرب الزيت.

نقوم بوضع القليل من الملح على البطاطس حسب الرغبة.

نقوم بوضع الزيت في الطاسة ونقوم بقلي البطاطس.

نضع مناديل مطبخ في أطباق مسطحة ونستقبل عليها البطاطس.

وبذلك نحصل على بطاطس مقرمشة وصحية خالية من أي نقطة زيت.

طريقة أخرى لقلي البطاطس بدون أن تشرب زيت

المكونات

بطاطس.

نشا.

بيكربونات صوديوم.

زيت.

ملح.

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع البطاطس إلى صوابع أو شرائح حسب الرغبة.

نقوم بإضافة ملعقة من بيكربونات الصوديوم وملعقة صغيرة من النشا.

نترك البطاطس في تلك الخليط ١٥ دقيقة.

نقوم بوضع الزيت في الطاسة.

نقوم بقلي البطاطس ووضعها في أطباق وبهذه الطريقة نحصل على ألذ بطاطس بدون زيت.

فوائد البطاطس

توجد فوائد عديدة للبطاطس لا تعد ولا تحصى وسوف نوضع فوائدها خلال بعض النقاط

تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.

تعطي الجسم الطاقة اللازمة والقدرة على بذل المجهود

يمكن عمل بطاطس المطاعم بسهولة بدون مجهود في المنزل والحصول على بطاطس رائعة في وقت قصير جدا كما يمكن العمل بها باستخدام بعض الخلطات التي قمت بذكرها هذه الخلطة السحرية تحصلي على بطاطس بدون استخدم أو شرب الزيت بإضافة ملعقة واحدة مت النشا حيث تساهم في جعل البطاطس مقرمشة مثل الجاهزة تماما عن وتعمل على الحصول على بطاطس المطاعم بسهولة في خلالها