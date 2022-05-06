نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروب وزارة الصحة تقوية المناعة عصير سحري لعلاج الانيميا وفقر الدم في أسبوع واحد فقط في المقال التالي
تقوية المناعة هي من الأشياء المهمة لصحة جسم الإنسان، وذلك لأن الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول للجسم ويعمل على محاربة الأمراض والفيروسات المعدية التي تصيب الجسم، ولذلك يجب علينا الحفاظ على الجهاز المناعي، وهذا يتم من خلال تناول الأغذية والمشروبات التي تساعد على تقوية المناعة، وهذا ما نتعرف عليه الآن من خلال مقالنا اليوم.
مشروب سحري لتقوية المناعة
يعتبر هذا المشروب من أفضل المشروبات التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي، ويساهم في علاج الأنيميا والمشروب هو البنجر كما يمكنك تقطيعه وتناوله، وتتمثل المكونات في الآتي:
- حبة بنجر واحدة.
- ملعقة كبيرة من الشمندر.
- 2 كوب من الماء.
طريقة التحضير
من خلال بعض الخطوات يمكنك عمل مشروب يقي الجسم من الأنيميا ويقوى الجهاز المناعي، وطريقة تحضيره كما يلي:
- نقوم بغسل وتقشير حبة البنجر جيدا.
- نحضر وعاء عميق ونضع به كلا من البنجر والشمندر والماء، ثم نرفع الخليط على النار حتى يصبح اللون أحمر.
- يترك حتى يبرد ويتم تناول كوب منه على الريق كل يوم.
- من الممكن تناوله سليم من دون عصير.
فوائد البنجر للجسم
يحتوي البنجر على فوائد كثيرة للجسم وأهم ما يميزها هو القيمة الغذائية التي يحتوي عليها، ومنها يحافظ على الجهاز المناعي، ومن أهم هذه الفوائد الآتي:
- كما يساعد في التخلص من الكرش والدهون المتركزة في منطقة البطن.
- وايضا من المعروف أنه يحمي الكبد من الدهون والسموم التي تتراكم عليه.
- كما أنه يعمل على حماية الجسم من الأمراض الالتهابية المزمنة.
- يعطي الإحساس بالشبع مدة أطول.
- كما أن البنجر عند تناوله فإنه يمد الجسم بالنشاط والحيوية والطاقة.
- كما أنه بالإضافة إلى ذلك يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم.
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