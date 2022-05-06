نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة الكركم المعجزة لتفتيح وتبييض المناطق الداكنة والغامقة في الجسم بالكامل في غضون دقائق في المقال التالي

تفتيح المناطق الداكنة بالجسم من أكثر ما تهتم به السيدات والفتيات لأن إسمرار وغمقان الجسم يجعل السيدات والفتيات مكتئبين نفسيا، ونلاحظ كثيرا خاصة العروس بأنها تبحث على طريقة لتفتيح المناطق الداكنة حتى تظهر بمنظر لائق وجميل وجذاب وبشكل طبيعي وآمن، ونجد العديد منهم يستخدمون الكريمات والماسكات لتفتيح المناطق الداكنة والتى تعمل على تفتيح الجسم بعد فترة قصيرة ولكن تترك لها آثار جانبية لأنها تحتوى على مواد كيميائية ضارة تعمل على ظهور حبوب في الجسم وظهور بعض التصبغات، والبعض منهم يلجأ إلى مراكز التجميل وعمل جلسات الليزر لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم وهذا يعمل على التفتيح السريع للجسم وبشكل جميل ولكن بأسعار مرتفعة جدا ولا يستطيع البعض تحمل هذه المصاريف الباهظة، ولكن بعد فترة تعمل هذه الإستخدامات على إسمرار الجسم وظهور البقع الداكنة وتعمل على إلتهابات وإحمرار بالجلد ويمكن الإصابة ببعض الأمراض الجلدية، لذلك يجب علينا إستخدام وصفات طبيعية وآمنة لها الكثير من الفوائد. مكونات طريقة عمل خلطة الكركم لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم كمية مناسبة من الكركم تناسب حجم الجسم

كمية مناسبة من النشا تناسب حجم الجسم

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الليمون

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد

كمية من عصير الليمون تناسب حجم الجسم

كوب واحد كبير من الحليب

علبة واحدة من الزبادي طريقة عمل خلطة الكركم لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم أولا قومي بغسل جسمك كله جيدا بالماء الدافئ لأن الماء الدافئ يعمل على تفتيح المسام، وبعد ذلك قومي بتنشيف الجسم جيدا بالمنشفة وبعد ذلك قومي بتحضير الوصفة أحضري وعاء وضعي به كمي مناسبة من النشا وكمية مناسبة من الكركم وكمية مناسبة من عصير الليمون وزيت الزيتون وزيت الليمون وماء الورد والحليب وقلبي هذه المكونات جيدا حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

وبعد ذلك قومي بتوزيع الخليط على الجسم كله وخاصة في الأماكن الداكنة وأتركيه لمدة ساعة ونصف حتى يجف الخليط تمام.

ثم قومي بغسل الجسم بالماء الفاتر وكررى هذه الخطوة يوم بعد يوم حتى تحصلين على جسم أبيض مثل الحليب بإستخدام هذه الوصفة. عمر شويل - جدة دلكة الكركم المعجزة لتفتيح وتبييض المناطق الداكنة والغامقة في الجسم بالكامل في غضون دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دلكة الكركم المعجزة لتفتيح وتبييض المناطق الداكنة والغامقة في الجسم بالكامل في غضون دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.