طريقة تحضير كريم الزنجبيل السحري للتخلص من تجاعيد الوجه وشد البشرة طبيعياً، نقدم لكم اليوم وصفة كريم رائع لحل مشكلة التجاعيد والبقع بمكونات طبيعية تماماً. إليكي سيدتي كيفية صنع كريم الزنجبيل للحصول على بشرة متوهجة خالية من التصبغات والتجاعيد، ولتحضير هذا الكريم نحتاج إلى الزنجبيل فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحارب شيخوخة البشرة، كما يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وأيضاً ينعم البشرة ويزيل البقع الداكنة، كذلك نحتاج إلى النشا فهو يقلل من ظهور التجاعيد ويزيل البقع الداكنة.

كريم الزنجبيل لشد تجاعيد البشرة

مكونات الكريم:

قطعة متوسطة من الزنجبيل الطازج.

5 ملاعق كبيرة من ماء الورد أو المياه المعدنية.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب من الماء.

قطرات من زيت فيتامين هـ.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

نأخذ قطعة الزنجبيل ونزيل القشرة الخارجية ثم نبشرها بإستخدام مبشرة لاستخراج مبشور الزنجبيل، ثم نقوم بتصفيته بإستخدام مصفاة لنستخرج عصير الزنجبيل ونضعه في وعاء، ثم نضف إليه ماء الورد والنشا وبعدها نمزج جيداً حتى يذوب النشا ثم نسكب هذا الخلط في إناء مناسب للطهي، ثم نرفعه على نار هادئة مع تقليب الخليط بإستمرار حتى نحصل على خليط كريمي، والآن حصلنا على كريم الزنجبيل ومن جانب آخر نقوم بتحضير جل بذور الكتان، بإضافة بذور الكتان والماء في قدر ثم نضعه على نار خفيفة حتى يغلي وتتكون رغوة بيضاء على السطح، ثم نقوم بتصفية بذور الكتان بواسطة قطعة قماش لاستخراج جل بذور الكتان.

إزالة التجاعيد بمكونات طبيعية

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان إلى كريم الزنجبيل ونمزج بشكل جيد مع إضافة بضع قطرات من فيتامين ه، ثم نضف زيت اللوز ونمزج مجدداً ثم نحتفظ بهذا الخليط في جرة زجاجية ويمكنك تخزينه في الثلاجة لفترة طويلة. ضعي هذا الخليط على بشرتك في المساء قبل النوم ضعيه على بشرة وجهك وعنقك وحول العينين، ثم دلكي بشرتك بهذا الخليط لمدة دقيقة واتركيه على بشرتك طوال الليل، وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء البارد وكرري تطبيق هذا الكريم على بشرتك كل مساء، وستحصلين على نتيجة جيدة من الاستخدام الأول ستحصلين على بشرة متوهجة ومشدودة من الاستخدام الأول.