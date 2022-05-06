ألذ قهوة بوش ممكن تشربها طريقة عمل القهوة التركية على أصولها برغوة كثيفة مثل الكافيهات

تعتبر القهوة التركى من المشروبات الأساسية والمفضلة عن كثير من الناس فى العالم كله، وأيضاً من المشروبات الرسمية فى المناسبات، والمشروب الأساسي فى كل صباح، ويمكن تناول قطع من الحلويات مع فنجان القهوة فى باقى فترات اليوم، وتعتبر القهوة بالحبهان والهيل من أكثر الأشياء التى تتميز بها القهوة وتجعل طعمها لذيذ وجميل وعند إضافة قليل من الحليب أو قليل من الشيكولاتة أو الكاكاو الخام تزيد من طعمها جمالا، وطريقة عمل القهوة التركية مشهورة فى العالم كله سواء كانت بها تحويجة أو من غير تحويجة، وتعتبر القهوة التركية مزاج لعشاق القهوة ومن أكثر المشروبات التى يعشقها الملايين، ويوجد العديد من نكهات القهوة مثل القهوة بالبندق والشكولاتة، وتعتبر طريقة تحضير القهوة التركى من أسهل الطرق، وتتكون القهوة من البن الذي له فوائد عديدة.

مكونات عمل طريقة القهوة التركية اللذيذة

إثنين ملعقة كبيرة من مسحوق البن التركى

فنجان واحد صغير من الماء البارد

كمية من السكر على حسب الرغبة

القليل من الحبهان المطحون

رشة قليلة من جوزة الطيب

رشة قليلة من القرفة

لبن حسب الرغبة

وعاء مناسب لعمل القهوة التركى

ملعقة صغيرة من الشيكولاتة حسب الرغبة

طريقة عمل القهوة التركى