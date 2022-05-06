نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ قهوة بوش ممكن تشربها طريقة عمل القهوة التركية على أصولها برغوة كثيفة مثل الكافيهات في المقال التالي
تعتبر القهوة التركى من المشروبات الأساسية والمفضلة عن كثير من الناس فى العالم كله، وأيضاً من المشروبات الرسمية فى المناسبات، والمشروب الأساسي فى كل صباح، ويمكن تناول قطع من الحلويات مع فنجان القهوة فى باقى فترات اليوم، وتعتبر القهوة بالحبهان والهيل من أكثر الأشياء التى تتميز بها القهوة وتجعل طعمها لذيذ وجميل وعند إضافة قليل من الحليب أو قليل من الشيكولاتة أو الكاكاو الخام تزيد من طعمها جمالا، وطريقة عمل القهوة التركية مشهورة فى العالم كله سواء كانت بها تحويجة أو من غير تحويجة، وتعتبر القهوة التركية مزاج لعشاق القهوة ومن أكثر المشروبات التى يعشقها الملايين، ويوجد العديد من نكهات القهوة مثل القهوة بالبندق والشكولاتة، وتعتبر طريقة تحضير القهوة التركى من أسهل الطرق، وتتكون القهوة من البن الذي له فوائد عديدة.
مكونات عمل طريقة القهوة التركية اللذيذة
- إثنين ملعقة كبيرة من مسحوق البن التركى
- فنجان واحد صغير من الماء البارد
- كمية من السكر على حسب الرغبة
- القليل من الحبهان المطحون
- رشة قليلة من جوزة الطيب
- رشة قليلة من القرفة
- لبن حسب الرغبة
- وعاء مناسب لعمل القهوة التركى
- ملعقة صغيرة من الشيكولاتة حسب الرغبة
طريقة عمل القهوة التركى
- أولا نحضر وعاء القهوة ونضع به إثنين ملعقة كبيرة من مسحوق البن التركى وكمية من السكر على حسب الرغبة ونضع كمية قليلة جدا من الماء البارد ويقلب البن مع السكر حتى يذوب السكر تماما.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة القليل من الحبهان المطحون ورشة قليلة من جوزة الطيب ورشة قليلة من القرفة ثم نضيف فنجان صغير من الماء البارد، ويمكن إضافة اللبن أو الشيكولاتة حسب الرغبة ثم نقوم بتقليب هذه المكونات حيدا.
- ثم نرفع وعاء القهوة التركى على النار بحيث تكون النار هادئة جدا ونتركها حتى الغليان وقبل أن تفور نرفع وعاء القهوة من على النار.
- ثم نضع وعاء القهوة مرة تانية على النار حتى يغلي مرة أخرى ثم نسكب وعاء القهوة فى فنجان مناسب وبهذا يصبح فنجان القهوة جاهز للتقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ قهوة بوش ممكن تشربها طريقة عمل القهوة التركية على أصولها برغوة كثيفة مثل الكافيهات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.