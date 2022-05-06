طريقة عمل مكرونة البيتزا في الفرن كغذاء خفيف أو عشاء مميز

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مكرونة البيتزا في الفرن بدون عجن باستخدام طبقة واحدة من المكرونة كقاعدة تحصلين على طبق جديد ومشبع وقدمية غذاء خفيف أو عشاء مميز أو في أي وقت كوجبة رئيسية أو كطبق جانبي على المائدة يحبه الكبار والصغار فما رأيكم نقوم بتحضير طبق مكرونة البيتزا طبق مكون من خليط رائع الطعم من المكرونة ومكونات البيتزا الطيبة مشبع للغايه يحتفظ بقيمه الغذائية العالية جربي تحضير طبق المكرونة البيتزا بطعم مميز وطيب. مقادير بيتزا المكرونة ثلاثة كوب مكرونة متعددة الأشكال.

2 فلفل خضر مقطع قطع صغيرة.

1 كوب فطر.

2 فص ثوم مفروم.

1 كوب جبنه موزاريلا مبشورة.

نصف كوب زيتون اخضر مخلي النوى.

3 ملعقة كبيرة طماطم مذوبين في كوب ونصف ماء.

ربع كوب زيت نباتي نقي.

ملح وفلفل حسب الذوق.

3 ملاعق صغيرة اويغانو يابس. طريقة تحضير بيتزا المكرونة في قدر مناسب نسلق المكرونة على النار بوضع كمية من الماء مع رشه ملح والقليل من الزيت ويترك القدر حتى يغلي ثم نضع المكرونة وتترك حتى تغلي على نار هادئة. نرفع المكرونة من على النار ثم تصفى من الماء جيدا. نقوم بتحضير صلصة البيتزا في وعاء على النار به زيت حتى يسخن الزيت ثم نضع البصل و الفلفل والفطر والثوم ونقلب جيدا حتى تذبل المكونات. ثم نغطي الوعاء ويوضع على نار خفيفة لمدة خمس دقائق وبعد يضاف معجون الطماطم المذاب في الماء إلى الوعاء ونحرك الخليط ثم نضع الاوريغانو. ثم يضاف الفلفل الأسود والملح فوق الخليط ونحرك لمده 10 دقائق حتى تتماسك الصلصة ويرفع القدر من النار. نضع المكرونة في صينية بيركس ثم يرش فوقها صلصة البيتزا ثم تقلب بعيدا حتى تتوزع الصلصة على كل المكرونة. توضع طبقة من الزيتون والجبنه الموزاريلا والاوريغانو على وجه المكرونة ثم تدخل الصينية الفرن المسخن مسبقا حتى يحتمر وجهها وتخرج الصينية من الفرن وتقدم مكرونة البيتزا ساخنة وبالهناء والشفاء. مكونات مكرونة بيتزا بالدجاج المكونات: 2 كوب مكرونة.

2 بصل مفروم.

2 فص ثوم مهروس.

1 طماطم مهروسة.

2 صدور دجاج مقطعة.

ملعقة صغيرة بهارات إيطالية.

2 بصل مفروم.

2 فلفل اخضر مقطع.

2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم.

رشه فلفل اسود.

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

ملح حسب ما يفضل.

2 كوب جبنه مبشور. طريقة عمل مكرونة بيتزا بالدجاج اسلقي المكرونة في وعاء به ماء وملح وزيت. ثم صفى المكرونة واتركيها جانبا. احضري مقلاة وسخيني زيت الزيتون بها على النار وأضيفي باقي المكونات وقلبي. ضعي المكرونة في قاع الصينية ثم الخليط و الجبن. ادخلي الصينية الفرن المحمى مسبقا حتى يذوب الجبن. عمر شويل - جدة طريقة عمل مكرونة البيتزا في الفرن كغذاء خفيف أو عشاء مميز - ثقفني

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