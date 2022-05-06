بكيلو حليب أصنعي الجبنة الرومي في البيت بمكونات غير مكلفة وبطريقة المصانع وتحدي

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تعتبر الجبنة الرومى من أساسيات السندوتشات التى يفضل تناولها العديد من الناس وبصفة خاصة الأطفال يفضلون تناولها فى وجبة الإفطار مع كوب اللبن أو كوب الشاى أوكوب عصير، ويفضلون تناول الجبنة الرومى فى وجبة العشاء لأنها خفيفة ولها طعم مميز وجميل، ويفضلون الأطفال الجبنة الرومى فى سندويتشاتهم المدرسية. مكونات طريقة عمل الجنة الرومى الشهية كيلو واحد من الحليب كامل الدسم

ثلاثة ملاعق كبيرة من القشطة

كوب إلا ربع من الماء البارد

علبة واحدة من الزبادي

ملعقة واحدة صغيرة من الملح

حبة واحدة من البطاطس المسلوقة والمهروسة جيدا

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود الحصى

إثنين ملعقة صغيرة من لون طعام صحى لونه أصفر

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون طريقة عمل الجبنة الرومى أولا قومى بتحضير إناء ثم ضعى فيه كيلو واحد من الحليب كامل الدسم ثم قومى برفع الإناء على النار وإتركيه لمدة عشر دقائق حتى يتم غليان اللبن جيدا حتى تتخلصين من الهواء الموجود باللبن وحتى تتخلصين من الميكروبات.

وبعد ذلك قومى بإضافة علبة واحدة من الزبادى إلى الحليب وقومى بخلطهم جيدا.

ثم قومى بوضع باقى المكونات ثلاثة ملاعق كبيرة من القشطة وإمزجيهم ثم قومي بوضع كوب إلا ربع من الماء البارد وملعقة واحدة صغيرة من الملح وحبة واحدة من البطاطس المسلوقة والمهروسة جيدا وإثنين ملعقة صغيرة من لون طعام صحى لونه أصفر

وإثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وأخلطيهم فى الخلاط الكهربائي حتى لا تتكون كتل في الخليط ويكون ناعم جدا ومتماسك وأخيرا نضع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود الحصى وقومى بتقليب الخليط.

وإثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وأخلطيهم فى الخلاط الكهربائي حتى لا تتكون كتل في الخليط ويكون ناعم جدا ومتماسك وأخيرا نضع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود الحصى وقومى بتقليب الخليط. وبعد ذلك قومى بوضع خليط الجبنة الرومى فى وعاء مدهون بقليل من الزيت وبعد ذلك قومى بوضع هذا الإناء فى حلة بها ماء ساخن على النار.

وبعد تماسك الجبنة الرومى إتركيها لمدة ساعة ونصف حتى تمام النضج.

وبعد ذلك قومى بترك وعاء الجبنة الرومى جانبا حتى تبرد، وبعد ذلك قومى بوضعها فى الثلاجة لمدة يوم كامل ثم تقدم الجبنة الرومى فى طبق التقديم أو سندوتشات مع شرائح الخيار أو الطماطم. عمر شويل - جدة بكيلو حليب أصنعي الجبنة الرومي في البيت بمكونات غير مكلفة وبطريقة المصانع وتحدي - ثقفني

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