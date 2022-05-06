نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق إزالة البواسير بدون عملية جراحية وبطرق طبيعية علاج البواسير الداخلية والخارجة في المقال التالي

تعد البواسير من الأمراض التي تنتشر بين الأشخاص، والتي تسبب الالم بصورة كبيرة وقد يصاحب الألم خروج دم والعديد من الأعراض الأخرى، لذلك يبحث المرضى عن أسهل وأسرع الطرق لعلاج البواسير وهذه الطرق قد احضرناها لكم وهي ما تم تجربته فعلاً من قبل مرضى سابقين. علاج البواسير الموز:

قشور الموز التي ترمى دومًا دون اكتراث، هي العلاج السحري للبواسير لما في القشور من فوائد لا تعد ولا تحصى وهذا الأمر ليس شهير بين العديد من الأشخاص لكنه حقيقي. ويتم ذلك عن طريق: وضع قشر الموز على الى مكان الألم ليلًا ويترك حتى الصباح.

البصل:

من المكونات الطبيعية المليئة بالفوائد والتي تتعدد استخداماته وعلى الرغم الرائحة الكريهة إلى أن البصل به العديد من العناصر التي تساعد في علاج البواسير. يتم ذلك عن طريق: شوي البصلة وفرمها جيدًا ودهن موضع الالم بها.

تقطيع البصلة وغليها في القليل من المياه، ثم فرمها حتى الحصول على قوام كريمي ثم دهن موضع الالم.

تستخدم هذه الوصفات ثلاث مراتٍ يوميا.

المياه الدافئة:

دائما ما يتحدث الناس عن متع الجلوس في الساونا او الجاكوزي، وهذا الامر ليس ترفيها بل هو علاج حقيقي تم إثباته في العديد من الدراسات، حيث أن الجلوس في بركة من المياه الدافئة يساعد في استرخاء العضلات مما يؤدي الى تخفيف الألم المصاحب للبواسير أو تقلصات المعدة. يتم ذلك عن طريق: ملئ حوض الاستحمام بالمياه الدافئة والجلوس حتى الشعور بالاسترخاء ونسيان الألم.

الشاي العشبي: تعد المشروبات العشبية الساخنة مثل النعناع والينسون وغيرها من أنواع الشاي العشبي أحد العلاجات الطبيعية التي تساعد في تليين إفرازات الجهاز الهضمي، كما تساعد في تحسين أداء وظائفه.

يتم ذلك عن طريق: شرب كوبين يوميا من الشاي العشبي المفضل والافضل ان يكون دافئ حتى يساعد على الاسترخاء. عمر شويل - جدة طرق إزالة البواسير بدون عملية جراحية وبطرق طبيعية علاج البواسير الداخلية والخارجة - ثقفني

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