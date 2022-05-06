نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون طبيعي منزلي لتفتيح وتبييض الابط والمناطق الداكنة في الجسم كله من أول أستخدام في المقال التالي

مشكلة سواد الإبطين والمناطق الداكنة بالجسم قد تعانى منها بعض السيدات والرجال، وهذه المشكلة تسببين لهم الإحراج وعدم الثقة بالنفس، ومشكلة سواد الإبطين لها أسباب عديدة منها إستخدام مزيلات العرق بإفراط وإستخدام الكريمات لأن بها مواد كيميائية تعمل على إسمرار الجلد وتغير من لونه وتعمل على إنسداد المسام ومن الأسباب أيضا تراكم الجلد الميت وعدم تعرض هذه المنطقة للتهوية وعدم تناول الأكلات التى تزيد من نسبة التعرق الذى يؤدى إلى احمرار والتهابات الجلد والتى مع مرور الوقت تسبب سواد وإسمرار الإبطين، والوزن الزائد أيضا يعمل على إسمرار الجلد، وعدم الإهتمام والعناية والنظافة بتلك المناطق حيث تكثر الميكروبات والبكتريا لذلك تعتني السيدات والفتيات بتفتيح الإبطين والمناطق الداكنة بالجسم وخاصة العروس تهتم اهتماما كثيرا بتفتيح هذه المناطق حتى يظهره بأجمل صورة وأجمل منظر أمام الجميع. مكونات عمل وصفة لتفتيح الإبطين والمناطق الداكنة ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج صودا

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الليمون

ملعقة واحدة صغيرة من خل التفاح

ملعقة ونصف من النشا الأبيض

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة الفورية

ملعقة واحدة صغيرة من الحليب

ملعقة ونصف من ماء الورد طريقة عمل خلطة لتفتيح الإبطين والمناطق الداكنة بالجسم أولا نقوم بغسل الجسم بالماء الدافئ جيدا لأن الماء الدافئ يعمل على تفتيح مسام الجلد ثم نقوم بتجفيف الجسم بمنشفة بحيث لا يكون بالجسم أى نقطة من الماء.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به عصير الليمون والعسل الأبيض والبيكنج صودا وزيت جوز الهند وزيت الليمون وخل التفاح والنشا والخيرة الجافة الفورية والحليب وماء الورد ويتم تقليب هذه المكونات جيدا.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الجسم كله وتحت الإبطين ونوزعه برفق ونتركه على الجسم لمدة ساعة حتى يجف الخليط.

وبعد ذلك نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر وتكرر هذه الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نلاحظ تفتيح الإبطين والمناطق الداكنة بإستخدام هذه الخلطة. عمر شويل - جدة مكون طبيعي منزلي لتفتيح وتبييض الابط والمناطق الداكنة في الجسم كله من أول أستخدام - ثقفني

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