أصنعي بنفسك كيراتين طبيعي منزلي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج وجعله خيوط حرير

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السيدات التى تعاني من خشونة وجفاف الشعر تبحث عن وصفات لتنعيم وفرد الشعر لأنها تريد أن تظهر بمنظر لائق وجذاب وشعر ناعم وجميل لأن الشعر الناعم يمنحها الثقة بنفسها، وخاصة الفتيات المقبلين على الزواج فيكون إهتمامهم بصنع كيراتين طبيعي يعمل على تنعيم وفرد الشعر الخشن ويجعل ملمسه ناعم ويسهل تسريحه فتهتم أيضا السيدات بصنع الكيراتين الطبيعي خاصة فى الأعياد والمناسبات والأفراح فيصنع الكيراتين الطبيعي من مجموعة من المواد الطبيعية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون و الصبار والنشا وخل التفاح، فهذه المواد تساعد على تغذية تقوية الشعر وتجعله أكثر صحة، ويمكن صنع الكيراتين الطبيعي في المنزل بهذه المكونات المتوفرة في كل منزل وبأقل تكلفة، على عكس الكيراتين الذي يحتوى على مواد مضرة ومواد كيميائية تعطي نفس نتيجة الكيراتين الطبيعي ولكنه بعد فترة قصيرة يعود الشعر إلى الخشونة ويسبب الضر والتلف بالشعر بالإضافة إلى أنه غالى الثمن. مكونات طريقة صنع الكيراتين لفرد الشعر كوب واحد كبير من الماء

حبة واحدة من البيض

إثنين ملعقة كبيرة من الخل

ثمرة واحدة من الموز

إثنين ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة من جل الصبار

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون

خمسة ملاعق كبيرة من النشا

إثنين ملعقة كبيرة من خل التفاح

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الجافة الفورية طريقة عمل صنع الكيراتين لفرد الشعر أولا نقوم بمزج ثمرة واحدة من الموز وملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل وحبة واحدة من البيض .

ثم نقوم بخلطهم فى الخلاط الكهربائي وبعد ذلك نضع هذا الخليط فى وعاء ثم نضيف إليه كوب واحد كبير من الماء وإثنين ملعقة كبيرة من الخل وإثنين ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند و ملعقه وإثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وإثنين ملعقة كبيرة من جل الصبار وإثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون وخمسة ملاعق كبيرة من النشا وإثنين ملعقة كبيرة من خل التفاح وملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الجافة الفورية.

ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا، وبعد ذلك نقوم بوضع الكيراتين على الشعر ونوزعه جيدا بتمشيط الشعر حتى يتغلغل الخليط داخل الشعر من الجذور حتى الأطراف.

وبعد ذلك نتركه على الشعر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر، وتكرر هذه الوصفة مرتان في الأسبوع حتى نلاحظ أن الشعر أصبح ناعم ومفرود بإستخدام وصفة الكيراتين الطبيعي. عمر شويل - جدة أصنعي بنفسك كيراتين طبيعي منزلي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج وجعله خيوط حرير - ثقفني

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