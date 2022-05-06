نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر قرمشة الطعمية الجاهزة أعملي الطعمية على أصولها بالطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي

الطعمية من الأكلات المشهورة والمحببة في مصر َ والتى يعشقها الكثيرون من الناس، وتفضل الأمهات صنع عجينة الطعمية فى المنزل بدلا من شرائها من الخارج لضمان جودتها وضمان نظافتها وطعم أفضل وبطريقة صحية وبمكونات متوفرة فى كل المنازل، ويفضل العديد من الأطفال تناول الطعمية في سندوتشات في المدرسة أو الرحلات، والطعمية طبق أساسي في الموائد خاصة في وجبة الإفطار، وتعتبر الطعمية وجبة تكلفتها رخيصة وسهلة التحضير فهى غنية بعناصر غذائية مفيدة وتعطي طاقة للجسم لأنها تحتوى على الألياف الغذائية والبروتين، وهي تحتوى على مجموعة من الخضروات التي تقوى وتعزز المناعة. مكونات طريقة عمل الطعمية اللذيذة نصف كيلو من الفول المدشدش المقشر

حزمة من البقدونس الأخضر

حزمة من الشبت

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكزبرة الجافة

ماء لنقع الفول

حزمة من الكزبرة الخضراء

ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم

حبة واحدة من البيض

إثنين حبة من البصل المقطع إلى مربعات كبيرة

ملعقة واحدة كبيرة من الملح

ستة فصوص من الثوم

ملعقة واحدة كبيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من شطة البودرة

ثلاثة ملاعق كبيرة من السمسم طريقة عمل الطعمية أولا نقوم بغسل الفول المدشوش المقشر ثم نقوم بنقعه في إناء به كمية من الماء لمدة أربعة وعشرون ساعة، وبعد إنتهاء اليوم نقوم بتصفية الفول من الماء جيدا.

ثم نقوم بتحضير وعاء ونضع فيه الفول المدشوش المنقوع ونضع عليه حزمة من الشبت وحزمة من البقدونس الأخضر وحزمة من الكزبرة الخضراء مقطعين إلى قطع كبيرة.

ونضع عليهم ثلاثة ملاعق كبيرة من الكزبرة الجافة وإثنين حبة من البصل مقطع الى مربعات كبيرة وستة فصوص من الثوم وملعقة واحدة صغيرة من الملح وملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود ورشة صغيرة من شطة البودرة وملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم وحبة واحدة من البيض.

ثم نقوم بخلط هذه المكونات مع بعض جيدا وبعد ذلك نحضر مفرمة أو كبة ثم نضع فيها كمية من مكونات الطعمية، ونقوم بفومها جيدا مع وضع كمية قليلة من الماء حتى تصبح مثل العجينة اللينة.

وبعد الإنتهاء من فرم كل المكونات نقوم بتشكيل عجينة الطعمية على شكل أقراص دائرية ونرش عليها قليل من السمسم على حسب الرغبة ثم نضعها فى مقلاة بها زيت ونضعها على النار حتى تحمر وتنضج وبعد ذلك نخرج الطعمية من المقلاة ونضعها في طبق التقديم وتقدم وتؤكل ساخنة مع طبق السلطة أو طبق الفول. عمر شويل - جدة سر قرمشة الطعمية الجاهزة أعملي الطعمية على أصولها بالطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر قرمشة الطعمية الجاهزة أعملي الطعمية على أصولها بالطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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