نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك ملعقة خميرة تعالي أقولك هتخلي وشك وخدودك ممتلئة وطبيعية أزاي لن تصدقي جمالك في المقال التالي

تبييض وتسمين الوجه أصبح موضة لذلك تبحث كل فتاة وكل امرأة على طريقة لتبييض وتسمين الوجه حتى يظهروا بشكل جميل وجذاب، وتهتم كل الفتيات بتبييض وتسمين الوجه خاصة عند إقتراب زواجها، وتريد كل السيدات فى الأعياد وفي المناسبات وفى الأفراح الظهور بشكل رائع فيقوموا بالبحث على طريقة لتبييض وتسمين الوجه فتجد أفضل وأحسن وصفة طبيعية لهذا هو خلطة الخميرة والزبادى لما لها فوائد مذهلة على بشرة الوجه، فالخميرة من الفطريات النافعة التى تساعد على شد ولمعان الجلد ومنع التجاعيد وتساعد في إنتاج الكولاجين وتمنع تصبغات البشرة وتعالج أيضا حل مشكلة المسام والزبادى يساعد على تفتيح وترطيب البشرة، ولا تفضل السيدات الذهاب إلى مراكز التجميل لعمل البوتكس وغيره لأنها مكلفة جدا وترهق البشرة وتؤثر عليها ولأنها غير آمنة لذلك ينصح خبراء العناية بالبشرة بإستخدام الخميرة والزبادى. خلطة الخميرة والزبادى لتبييض وتسمين الوجه ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي

معلقة واحدة كبيرة من النشا

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد

ملعقة واحدة كبيرة من الحلبة المطحونة

ملعقة واحدة كبيرة من بذر الكتان

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة من اللبن

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز

قطعة من القطن طريقة عمل خلطة الخميرة والزبادي لتبييض وتسمين الوجه أولا نقوم بتحضير وعاء نظيف ونضع به ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة وملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد ويتم تقليبهم جيدا حتى تذوب الخميرة تمام،.

وبعد ذلك نضيف إلى هذا الخليط إثنين ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة من النشا وملعقة واحدة كبيرة من الحلبة المطحونة وملعقة واحدة كبيرة من بذر الكتان وملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من اللبن وملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز.

ويتم خلط هذه المكونات جيدا مع بعض حتى يتداخل الخليط، وقبل وضع ماسك الخميرة والزبادى نقوم بغسل وتنظيف الوجه جيدا بالماء وبعد ذلك يتم تجفيفه بالمنشفة حتي يصبح جاف وخالي من الماء .

ثم نقوم بتحضير قطعة نظيفة من القطن ويتم غمسها في هذا الخليط ثم نضعها على الوجه برفق وبحركة دائرية حتى يغطى الوجه كله بهذا الخليط ثم يترك على الوجه لمدة خمسة وعشرون دقيقة .

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونكرر هذه الخطوة يوم بعد يوم حتى نحصل على تبييض وتسمين الوجه بخلطة الخميرة والزبادى الرائعة. عمر شويل - جدة لو عندك ملعقة خميرة تعالي أقولك هتخلي وشك وخدودك ممتلئة وطبيعية أزاي لن تصدقي جمالك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك ملعقة خميرة تعالي أقولك هتخلي وشك وخدودك ممتلئة وطبيعية أزاي لن تصدقي جمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.