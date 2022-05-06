برشة من النشا شعرك الخشن والمجعد هينعم ويتفرد وهيبقي زي الحرير مش هتصدقي النتيجة فعالة 100%

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من المكونات الرئيسية التى تستخدم في الخلطات الطبيعية التى تساعد على تنعيم الشعر الخشن وفرده هو النشا لأن النشا يحتوى على الفيتامينات والأحماض التى تساعد على تقوية الشعر ولمعانه، ويدخل النشا في إستخدامات عديدة فهو يستخدم في وصفات الطعام ويستخدم فى عمل الحلويات ويستخدم فى صناعة بعض الأدوية كما يدخل فى صناعة بعض مستحضرات التجميل، ومع إقتراب الأعياد يكون الإهتمام الأول للفتيات والسيدات هو تنعيم وفرد الشعر فيوجد العديد منهم يستخدمون الكريمات والكرياتين والصبغات لتنعيم وفرد الشعر وهذه الإستخدامات تظهر نتيجة رائعة وسريعة على الشعر.
ولكن بعد فترة قصيرة تعانى الفتيات والسيدات من جديد من الشعر الخشن ويجعل الشعر مقصف لأن هذه الكريمات تحتوى على مواد كيميائية تضر وتؤذي الشعر وتعمل على ظهور الشعر الأبيض وغير هذا مكلفة جدا، ولذلك تقوم الفتيات والسيدات بالبحث على حل لتنعيم الشعر بإستخدام مواد طبيعية تكون آمنه وصحية وغير مكلفة ومتوفرة وتساعد على حل مشكلات الشعر فتجد أن النشا هو الحل الأمثل لتنعيم وفرد الشعر وليس له رائحة، ويخلص الشعر من القشرة، ويعالج بصيلات الشعر ويعالج تساقط وتجاعيد الشعر ويمنح الشعر اللمعان ويقوي الشعر من جذوره.
مكونات طريقة عمل وصفة النشا لتنعيم الشعر
- ستة ملاعق كبيرة من نشا الذرة
- خمسة ملاعق كبيرة من العسل الأبيض
- أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
- إثنين ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
- خمسة ملاعق كبيرة من ماء الأرز
- أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون
- ملعقة واحدة كبيرة من حليب جوز الهند
- إثنين ملعقة كبيرة من كريم البانثينول
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الفازلين
- إثنين ملعقة كبيرة من الزبادي
- إثنين ملعقة كبيرة من زيت الذرة
طريقة عمل خلطة النشا السحرية لتنعيم الشعر
- أولا نقوم بنقع كمية متوسطة من الأرز في ماء ساخن ونتركه لمدة ساعة، وبعد ذلك نقوم بتصفية الأرز ونأخذ خمسة ملاعق كبيرة من ماء الأرز ونضعه فى وعاء ونضيف إليه ستة ملاعق كبيرة من نشا الذرة.
- ونضيف إليه العسل الأبيض وزيت الزيتون وزيت جوز الهند وعصير الليمون وحليب جوز الهند وكريم البانثينول وزيت الذرة وثلاثة ملاعق كبيرة من الفازلين وإثنين ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ثم نقوم بتقليب وخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على خليط كريمي ومتماسك، وبعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر إلى نصفين ثم نضع خليط النشا على الشعر ونقوم بتوزيعه باستخدام فرشاة ونتركه على الشعر لمدة ساعة.
- ثم يغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر، وتكرر هذه الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع حتى تظهر أفضل النتائج ويعطينا شعر ناعم وجذاب.
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