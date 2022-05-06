هتبقي ملكة بالنشا والخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود ومن أول استعمال وتحدي

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هتبقي ملكة بالنشا والخميرة، يعد هذا الكريم اختراع عجيب لتفتيح الوجه والرقبة ولن أحد يتخيل هذا الكريم السحري يعمل بهذه السرعة، حيث تم انتشار هذه الطريقة في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والوطن العربي، حيث يتكون هذا الكريم من مواد طبيعية حيث يعمل على تسمين الوجه ونفخ الخدود والايدي، ويحتوي النشا على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة وتساهم في معالجة التجاعيد والقضاء على حبوب الوجه ونفخ الشفايف، ومن الشائع بين الناس المستحضرات الصناعية وهى تضر البشرة ولكن هذا الكريم طبيعي ونتائجه فائقة الخيال، ومن السهل عمله بالمنزل وبتكلفة قليلة لا تضاهي جزء بسيط من الكريمات المصنعة والموجود بالأسواق، وسوف نتعرف على طريقة هتبقي ملكة بالنشا والخميرة للبشرة الوجه والرقبة ومعالجتها ومن أول مرة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم.
مكونات عمل هتبقي ملكة بالنشا والخميرة لبياض وتسمين الوجه
سوف نتحدث على مكونات عمل كريم النشا والخميرة لبياض وتسمين الوجه وبمكوناته الطبيعية وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- 200 جرام من نشا الذرة.
- ملعقة ونصف صغيرة من جل الصبار.
- خمس نقط من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
طريقة الأعداد والتحضير
سوف نتعرف في الخطوات التالية على طريقة إعداد وتحضير النشا والخميرة بخطوات مضمونة وسريعة وهى كالآتي:-
- يتم إحضار دورق صغير من البلاستيك ثم نضع به ملعقة الخميرة البيرة ثم ماء الورد.
- ثم نضيف إليهم النشا ثم جل الصبار ثم زيت الزيتون.
- يتم تقليب المكونات السابقة تقليب جيد بواسطة ملعقة صغيرة.
- ثم نستمر في التقليب لمدة سبع دقائق حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتصبح معجون كريم.
- يتم بعد ذلك وضع الخليط في علبة من الزجاج وتكون محكمة الفلق.
- ثم نتركها بداخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.
طريقة الاستخدام
نقدم لكم طريقة استخدام خلطة النشا والخميرة لبشرة مشرقة وهى كالتالي:-
- يتم غسل الوجه جيداً بالماء وصابونة الترطيب.
- ثم يتم تنشفة الوجه بمنشفة نظيفة ومعقمة.
- يتم توزيع الكريم على الوجه بطريقة متساوية باستخدام الإصبع.
- ثم نقوم بالتدليك عكس اتجاه عقارب الساعة للحصول على نتيجة مرضية.
- يتم استخدام الكريم مرة صباحاً ومرة مساءً ولمدة أسبوعين.
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