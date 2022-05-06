احذر إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فهي تدل على إصابتك بمرض السرطان تعرف عليها قبل فوات الأوان

يكون مرض السرطان من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تصيب الأنسان وأن العلاج منها يكون بصعوبة وذلك عن طريق الأدوية والعقاقير الكيماوية والتي تعمل على تدمير الجسم وتساقط الشعر وتكسر الأسنان وظهور البقع والاسمرار على جميع أجزاء الشعر لذلك عندما يصاب أحد بسرطان في أحد أعضاء الجسم فانه تظهر عليه بعض العلامات لابد من التعرف على تلك العلامات حتى نستطيع الشفاء مبكرا قبل الدخول في الوضع المتأخر للمرض فنجد أن لسرطان المخ يمكن أن يصيبنا الصداع المستمر وانعدام الرؤية وعلامات سرطان الثدي تظهر بعض التكتلات في الثدي وسوف نوضح علامات وجود السرطان من خلال هذا المقال.

علامات الإصابة بمرض السرطان

يكون مرض السرطان من الإمراض المزمنة التي يختص كل عضو من أعضاء الأنسان بأعراض معينة عند إصابته بمرض السرطان وسوف نوضح الأعراض بالتفصيل من خلال النقاط التالية..

عند الإصابة بسرطان الثدي: تظهر تكتلات داخل الصدر تسبب الألم في الذراع مع خروج سائل أبيض من الثدي أو الدم فعند حدوث ذلك يجب أن تتجه هؤلاء السيدات إلى دكتور مباشرة.

عند الإصابة بسرطان القولون: يكون هذا النوع من السرطان شائع عند الكثير من الناس ويسبب ألم في القولون وحدوث الإمساك الدائم لعدة أشهر أو الأسهال المزمن لوقت طويل.

عند الإصابة بسرطان الدماغ: هو نوع من أنواع السرطانات الخطيرة جدا وذلك لأنها توجد في أكثر المناطق حسية في الجسم ومن أعراضه الصداع الدائم وعدم الرؤية وتشتت الذهن وعدم القدرة على النوم.

سرطان العظم: من السرطانات المؤلمة جدا ويسبب تأكل في العظام وعدم البدرة على الحركة.

سرطان الرئة: يسبب الكحة الشديدة دون توقف وألم في الصدر والبلغم المصحوب بالدم.

سرطان الدم: يسبب نقص في الوزن وفقدان الشهية والدوخة الدائمة.

لذلك على جميع الأشخاص عندما تظهر عليهم بعض العلامات الغريبة والمستمرة يجب التوجه إلى الطبيب مباشرة لتشخيص المرض قبل قولت الآوان.

طرق الوقاية من السرطان

توجد طرق وقائية يجب أن نتعرف عليها لعدم الإصابة بمرض السرطان سوف نتغرف عليها من خلال النقاط التالية..