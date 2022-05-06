نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الفراخ الاقتصادية في الفرن بخلطة وتتبيلة سرية وبطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي

يقبل الكثير من الناس سواء الكبار أو الصغار على تناول الفراخ فقط على عكس باقى أنواع اللحوم الاخرى ومن المعروف عادة أن الفراخ غني بالبروتينات اللازمة للجسم حيث تعمل البروتينات على بناء الجسم وتقوية العضلات لذلك علينا بتناول الفراخ بطريقة مستمرة، والبعض من الناس يقومون بعمل الفراخ إما في صينية مع الخضروات مثل صينية البطاطس بالفراخ وصينية الفراخ بالبصل والبعض الآخر من الناس يقومون بعمل الفراخ على شكل فراخ مشوية أو فراخ محشية بالأرز أو الفريك لتناوله بشكل جيد وبطعم جميل، ويمكننا عمل الفراخ على شكل كفتة حيث تعتبر كفتة الفراخ من اشهى انواع الكفتة. مكونات عمل كفتة الفراخ قطعتان من صدور الفراخ المخلية.

حبتان إثنان من البصل متوسطة الحجم.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. طريقة عمل كفتة الفراخ أحضري الكبة الكهربائية وضعي بها قطعتان من صدور الفراخ المخلية المقطعة إلى قطع صغيرة وضيفي إليها حبتان من البصل المقطع إلى قطع صغيرة مع حبتان إثنان من الفلفل الأخضر المقطع إلى قطع صغيرة وقومي بفرم هذه المكونات ببعضها حتى تتمكنين من الحصول على عجينة من الفراخ.

بعد ذلك قومي بتفريغ الكبة وضعي عجينة الفراخ في وعاء كبير وقومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة واحدة صغيرة من الملح ونصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ وخمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي وقومي بعجن المكونات ببعضها جيدا.

بعد ذلك قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بالسمنة ثم قومي بتشكيل عجينة الفراخ على حسب الأشكال التي ترغبين بها إما كرات أو أصابع.

بعد تشكيل عجينة الفراخ قومي برصها في الصينية ثم قومي بإدخال صينية كفتة الفراخ في الفرن واتركيها حتى تنضج وتاخذ اللون البني الشهي.

بعد نصجها قومي بإخراجها من الفرن ثم قومي بتقديمها مع بعض المقبلات التي ترغبين بها حتى تعمل على فتح الشهية. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الفراخ الاقتصادية في الفرن بخلطة وتتبيلة سرية وبطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

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