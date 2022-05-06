نصف كوب كوكاكولا وتخلصي من تشققات الكعبين والاسمرار مجربة تقشير تنعيم ترطيب وتبيض من أول استعمال

تعتبر التشققات من الأمور المزعجة لدى الكثير من السيدات التي تسعى للبحث عن المقشرات والمواد التي تساعد في تنعيم القدمين والكعب حيث تساعد الكوكالا في إزالة التشققات الموجودة في الكعب والقضاء على خشونة القدمين وتقليل التهابات المفاصل حيث تحتوي الكوكاكولا على بعض المواد المضادة للالتهاب بطريقة سحرية وفعالة وبدون أي مجهود أو الحاجة لاستخدام أي مستحضرات تجميل أو كريمات وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة استخدام الكوكاكولا في التخلص من التشققات المزعجة بأقل المقادير وأبسط المكونات المتوافرة في كل منزل وبدون الحاجة إلى عمل جلسات تقشير أو شراء كريمات تفتيح.

استخدام الكوكاكولا في القضاء على التشققات والخشونة

تعتبر الكوكاكولا من المواد المضادة للأكسدة والمضادة للالتهاب فهي تدخل ضمن الكثير من التركيبات الطبيعية وسوف نشرح خلال تلك السطور طريقة استخدامها في القضاء على التشققات والخشونة.

المكونات

كوكاكولا.

ماء.

ملح.

طريقة التحضير

نقوم بوضع نصف لتر من الكوكاكولا في مغطس مائي.

نضيف القليل من الملح في هذا المغطس.

نقوم بوضع القدمين في تلك المكونات لمدة ٣٠ دقيقة.

نقوم بتجفيف القدمين جيدًا ونقوم بتقشير القدمين وسنلاحظ نتيجة مبهرة حيث ينصح الكثير من الأطباء وخبراء التجميل في استخدام المكونات الطبيعية للتخلص من أي آلام أو خشونة وخاصة بعد سن الخمسون عام.

طريقة أخرى للتخلص من التشققات

المكونات

ماء.

معجون أسنان.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة واحدة من معجون الأسنان.

ونضيف لها قليل من الماء.

نقوم بوضعه على القدمين والركبة مع التدليك حيث يحتوي معجون الأسنان على مواد مضادة للالتهاب.

أهمية الكوكاكولا وتأثيرها على القدمين

توجد فوائد لا حصر لها للكوكاكولا وسوف نتناول أهمها خلال السطور الآتية

تساعد الكوكاكولا في تسكين آلام القدمين وتقليل التهابات المفاصل.

تعالج الخشونة بصورة ملحوظة حيث ينصح بها الكثير من أطباء العظام.

تساعد الكوكاكولا على التخلص من التشققات المزعجة حيث تحتوي على بعض المواد التي تعمل على الترطيب.

تساعد الكوكاكولا في التخلص من الجلد الميت والطبقات المتشققة.

تجعل القدم والكعب لامعة ومميزة.

تساعد في التقشير والقضاء على اسمرار وسواد القدمين.

الخلطة السحرية للتخلص من التشققات بكل سهوله

يمكن التخلص من التشققات الموجود بكل سهولة في المنزل باستخدام ملعقة من الملح مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من الخل ثم قومي بمزج المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بتدليك القدمين جيدا باستخدام هذه الخلطة الجبارة سوف تلاحظين الفرق بين أيام في التخلص النهائي من التشققات الموجودة عند استخدام أو وضع هذا الكريم السحري للتخلص من جميع التشققات الموجودة كنا توجد طريقة أخري يمكن التخلص من التشققات بطريقة سهلة باستخدم ملعقة صغيرة من الخل مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة آخري من النشا قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على قدميك سوف تلاحظين الفرق بين أيام في بياض وتوريد القدمين بشكل كبير والتخلص من التشققات الموجود باستخدام الكوكولا بكل سهولة خلال دقائق من إستخدام هذه الوصفة الجبارة السحرية بكل سهولة تحصلي على قدمين وردتين بدون اي تشققات