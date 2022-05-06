نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي قوي لتبييض وتقشير الجلد الميت من البشرة والجسم كله والنتيجة مبهرة في المقال التالي
من اكثر الأشياء التي تعمل على تسبب العقدة لكثير من السيدات والفتيات هي وجود الجلد الميت والقشور التي تتراكم في البشرة او الجسم حيث يجعل هذا الجلد الميت البشرة غير مقبولة، وتعتبر هذه العلامات من أكثر الأشياء التي تعاني منها هؤلاء الفتيات وتجعلهم يبحثون عن بعض الوصفات التي تخلصهم من هذا الجلد الميت نهائيا، وتلجأ العديد من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة الذهاب إلى المراكز التجميلية التي تجعلكي تتخلصين من الجلد الميت نهائيا وتجعلكي تحصلين على بشرة بيضاء وناعمة وجسم ناعم وجميل، ولكن تترك العديد من الآثار الضارة الأخرى ومنها أنها تعمل على حساسية البشرة وكذلك تعمل على تهيج الجلد، وتبحث الكثير من السيدات عن بعض الوصفات البديلة التي تمكنهم من التخلص من هذا الجلد الميت نهائيا.
مكونات عمل وصفة لتقشير الجلد الميت
- ملعقتان كبيرتان من القهوة.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
- كمية مناسبة من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة لتقشير الجلد الميت
- قومي أولا بغسل جسمك بالماء ثم عرضيه بالبخار حتى تتمكني من تفتح المسام الخاصة بالجلد.
- بعد ذلك قومي بعمل هذه الوصفة وهي تحضير طبق وضعي به ملعقتان كبيرتان من القهوة مع ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد مع ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند مع كمية من السكر.
- بعد وضع هذه المكونات فوق بعضها قومي بتقليب المكونات جيدا حتى تتمكني من الحصول على قوام جيد منها.
- بعد ذلك قومي بفرك هذه الوصفة الجبارة على جسمك حتى تتمكنين من التخلص من الجلد الميت نهائيا.
- أتركي هذه الوصفة على جسمك لمدة ساعة بعد ذلك قومي بفرك هذه الوصفة من جسمك ثم أغسلي جسمك بالماء البارد حتى تغلقي المسام.
- بعد شطف الجسم سوف تلاحظين النعومة الفائقة الجذابة، وعليكي بتكرار عمل هذه الوصفة مرة واحدة في كل إسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج التي تحلمين بها وتمنع هذه الوصفة من تراكم الجلد تماما.
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