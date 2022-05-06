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تعتبر البهارات السبع من أكثر البهارات التي تعطي للأطعمة نكهة مميزة ولا يمكن الاستغناء عنها في كثير من الأكلات حيث يمكن إضافاتها على الفراخ المشوية واللحمة وغيرها من الأطعمة وسوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل البهارات السبعة بأقل الطرق والإمكانيات. طريقة عمل البهارات السبع. المكونات صف ملعقة كبيرة من الكمون. نصف ملعقة كبيرة من الكزبرة. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة صغيرة من الكاري. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. ربع ملعقة صغيرة من الشطة. طريقة تجهيز السبع بهارات. نقوم بطحن كل مكون على حدا في الكبة .

نقوم بخلط المكونات مع بعضها جيدًا.

نحضر برطمانات صغيرة فارغة ونقوم بتعبئة البهارات السبع.

وبذلك تكون البهارات جاهزة للتقديم ووضعها على الأكلات.

طريقة أخرى لتجهيز البهارات السبع.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

ملعقة كبيرة من الكمون والملح.

ملعقة صغيرة من الزعتر. طريقة التجهيز. نقوم بطحن كل مكون أيضًا على حدا. ونقوم بخلطهم جيدًا في إناء واسع. نقوم بتوزيع البهارات السبع في برطمانات واستخدامها حسب الحاجة. طريقة ثالثة لتجهيز البهارات السبع.

المكونات. ملعقة صغيرة من ورق اللورا.

ملعقة صغيرة من القرنفل.

قليل من الحبهان.

ملعقة صغيرة من الكزبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الكمون. طريقة التجهيز البهارات السبعة حيث نقوم بخلط القرنفل مع القرفة بعد طحنهم.

نقوم بطحن باقي المكونات التي تم ذكرها ونضيفها على القرفة والقرنفل ويتم توزيعهم في برطمان وبذلك تكون السبع بهارات جاهزة للاستخدام.

كما أنه وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتجهيز البهارات السبع بأقل المكونات والمقادير وبطريقة سهلة. عمر شويل - جدة خلطة السبع بهارات الأصلية معلقة صغيرة منها على أي أكله هتخلى ريحه أكلك تجنن مش هتلاقيها عند العطار - ثقفني

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