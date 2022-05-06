عجينة سحرية وحشوة مميزة.. طريقة تحضير فطائر اللحم الشهية مشرفة في العزومات

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عمر شويل - جدة عجينة سحرية وحشوة مميزة هي كل ماتحتاجة من اجل تحضير فطائر اللحم الشهية، والتي تعتبر وصفة مشرفة في العزومات، حيث يتم تقديمها كطبق رئيسي بجانب اللحم وبعض المقبلات وانواع مختلفة من السلطات، حيث يعتبر اللحم المفروم ضمن انواع اللحوم التي يقبل علي تناولها البعض بشكل كبير دون غيرها من الانواع الاخري، خاصة الاشخاص الذي ليس لديهم اقبال كبير علي تناول اللحوم كقطعة واحدة، ولكن نضمن لكي سيدتي الاستمتاع بوصفة روعة من شطائر اللحم المفروم المجهزة في المنزل في عضون ساعة تقريبا، وعلي الفور ستجعلك تلك الوصفة مميزة، حيث يطلبها منك كل من يتذوقها في منزلك، وسوف نوفر لكي طريقة تحضير معجنات باللحم المفروم والتي تشمل المكونات وخطوات التحضير.

عجينة سحرية وحشوة مميزة

حتي تستمتعي بوصفة مخبوزات اللحم المفروم، قومي بتحضير عجينة سحرية بمقادير بسيطة وغير مكلفة، وهي المقادير الاساسية تقريبا لتحضير اي عجين او مخبوزات من اجل استخدامها في صنع شطائر اللحم او الدجاج

2 كوب دقيق.

1/2 كوب زيت.

2 معلقة خميرة بودر.

1 معلقة سكر صغير.

1 معلقة ملح صغير

3 معلقة لبن مخفف.

حوالي 4 معالق زبادي كبيرة.

قومي بوضع الدقيق بعد نخلة جيدا في وعاء كبير، ثم قومي بوضع الخميرة وجميع المكونات، واتركي العجين حتي يخمر ويتضاعف حجمة، وسوف تحتاجي حوالي ساعة من اجل الحصول علي العجين المطلوب.

طريقة تتبيل اللحم المفروم لصنع شطائر شهية

من اجل تحضير اللحم المفروم لاستخدامة في حشو شطائر اللحم الشهية، قوم بإستخدام تلك التوابل

كيلو من اللحم المفروم. نصف معلقة ملح. ذرة سكر. ربع معلقة كمون. معلقة صغيرة من البهارات السبع للحم. ربع معلقة فلفل اسود. حوالي ربع معلقة قرفة. ربع معلقة جنزبيل

طريقة تحضير فطائر اللحم

من اجل الاستمتاع بتحضير فطائر اللحم المفروم الشهية، قومي بإتباع تلك الخطوات