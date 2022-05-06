نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية لتبييض وتفتيح الجسم من اول مرة والتخلص من الخلايا الميتة في دقائق كالسحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب كل عروس بالحصول على بشرة بيضاء خالية من العيوب خاصة في ليلة العمر وبسبب ذلك تقوم بشراء منتجات غالية الثمن للحصول على ما تريد في وقت قصير ولكن هذه المنتجات تضر بصحة الجلد وتسبب الجفاف في بعض الأوقات، والآن يمكنك تبييض جسمك والتخلص من الجلد الميت بمكونات طبيعية من بيتك فتابعونا. وصفات لتبييض الجسم زيت الزيتون والسكر: المكونات: نصف كوب سكر أبيض خشن.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

نصف كوب عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء نخلط جميع السكر مع زيت الزيتون وعصير الليمون ثم تضاف الخميرة ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع الخليط على جسم مبلل.

مع التدليك بحركات دائرية ثم نتركها لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك يغسل بالماء الدافئ ويجفف تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة. 2. الموز وصفار البيض: المكونات: صفار بيضة.

حبة موز ناضجة.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج المكونات السابقة في وعاء من خلال هرس حبة الموز جيدا مع صفار البيض وزيت الزيتون.

يوضع الخليط على الجسم ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد ويجفف هذه الوصفة تساعد على تبييض الجسم وجعله أكثر نعومة ولمعان. 3. الليمون والترمس: المكونات: 2 ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة من الترمس المطحون. طريقة التحضير: بولة صغيرة ونخلط بداخلها المكونات السابقة للحصول على عجينة ناعمة سهلة الفرد ثم توضع على الأماكن المراد تفتيحها في الجسم.

نترك الخليط لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد تكرر هذه الوصفة يوميا للحصول على النتيجة المطلوبة. وصفة لتبييض الجسم من أول استعمال المكونات: عسل.

نشا.

ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام: في البداية يجب أن نقوم بغسل الجسم بالماء الدافئ أو نقوم بعمل حمام بخار في الحمام ثم يجفف بمنشفة قطنية. في وعاء نخلط كمية مناسبة من النشا مع العسل وماء الورد ونقلب للحصول على عجينة سهلة الفرد. يوضع الخليط على الجسم ويترك لمدة 15 دقيقة ثم نأخذ شاور دافئ واحرصي على تدليك الجسم أثناء الاستحمام. للتخلص من خلايا الجلد الميت بعد ذلك يجفف الجسم جيدا تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا وسوف تلاحظي الفرق بنفسك. نصائح لتفتيح الجسم يجب وضع واقي شمس يوميا قبل الخروج من المنزل لأن كثرة التعرض للشمس يحفز الجسم على إنتاج صبغة الميلانين التي تجعل لون البشرة أغمق.

احرصي على إتباع نظام غذائي صحي مليء بالفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم والبشرة والشعر ومن الأفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على الأوميغا 3 مثل زيت الكتان أو زيت السمك أو المكسرات. تبييض الجسم وتقشيره المكونات: 2 ملعقة شوفان مطحون.

ملعقة ونصف من الأفوكادو المهروس.

ملعقة من العسل.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الأفوكادو مع العسل ثم نضيف الشوفان وعصير الليمون ونقلب جيدا للحصول على خليط متجانس. يوضع الخليط على الجسم أو الأماكن المراد تفتيحها بشكل دائري ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر. الكركم والعسل لتبييض الجسم المكونات: 3 ملاعق صغيرة من الكركم.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من العسل.

حليب. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط الكركم مع الدقيق ونضيف الحليب تدريجيا حتى يصبح القوام سهل الفرد ثم نضع العسل ونقلب وبعد ذلك يوضع المزيج على الجسم. واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء وسوف تلاحظي أن جسمك أصبح ناعم خالي من البقع الداكنة.

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