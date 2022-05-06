نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة كورية معجزة لتبييض المناطق الداكنة في الجسم والتخلص من الجلد الميت نعومة وبياض من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مشكلة اسمرار بعض الأماكن في الجسم من أكثر المشاكل التي تعاني منها السيدات لأنها تسبب الإحراج لها أمام شريك حياتك خاصة إذا كان السواد في منطقة بين الفخذين أو تحت الإبط، وبسبب ذلك تلجأ السيدات للبحث عن طرق طبيعية لتفتيح هذه الأماكن بشكل سريع ونحن اليوم نقدم لكم مجموعة متنوعة من الخلطات السحرية لتبييض هذه المناطق بكل سهولة. خلطات تبييض المناطق الداكنة في الجسم الحليب: المكونات: كمية مناسبة من الحليب البودرة.

ملعقة من العسل الطبيعي.

ملعقة من الدقيق.

عصير نصف ليمونة.

قطرات من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع الحليب البوردة مع الدقيق ثم العسل وباقي المكونات ونعجن للحصول على مزيج ناعم وسلس. بعد ذلك يوضع الخليط على الأماكن المراد تبييضها في الجسم ونتركه حتى يجف تماما ثم يغسل بالماء الفاتر ثم البارد. تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة حيث أنها تساعد في الحصول على بشرة بيضاء في وقت قصير. 2. الفازلين والنشا: المكونات: كمية مناسبة من الفازلين.

2 ملعقة من النشا. طريقة التحضير والاستخدام: نذوب الفازلين على حمام ماء ساخن ونتركه حتى يصبح سائل ثم تضاف النشا ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات ويصبح القوام مناسب. ندهن الأماكن الداكنة في الجسم مع التدليك بحركات دائرية ثم يترك لمدة 15 دقيقة ويغسل بالماء تكرر هذه الخلطة مرتين يوميا ولمدة أسبوع للحصول على أفضل نتيجة. تبييض المناطق الحساسة عصير الليمون: المكونات: 2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير والاستخدام: في بولة صغيرة نمزج المكونات السابقة للحصول على خليط متجانس وخالي من الكتل ثم نفردها بلطف على الأماكن الداكنة.

يترك لمدة 20 دقيقة ثم تشطف بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا لتبييض المناطق الداكنة في الجسم وجعلها أكثر نعومة وإشراقة. 2. عصير الخيار: المكونات: عصير خيار طازج. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر حبة من الخيار ونغسلها جيدا ثم نعصرها في الخلاط الكهربائي وندهن المناطق الحساسة والداكنة في الجسم بهذا العصير.

يترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد ويجفف جيدا تكرر هذه الخلطة 3 مرات يوميا وسوف تندهشي من النتيجة. نصائح للوقاية من اسمرار الجلد ينصح بارتداء ملابس قطنية والابتعاد عن الملابس التي تحتوي على الألياف الصناعية ومن الأفضل أن نهتم بنظافة هذه الأماكن وتجفيفها جيدا.

تجنب استخدام ماكينة حلاقة الشعر بشكل مستمر لأنها تسبب حكة والتهابات وبالتالي سواد هذه المنطقة واحرصي على تقشر هذه الأماكن على الأقل مرة واحدة أسبوعيا للتخلص من خلايا الجلد الميت. تبييض الأماكن الداكنة بسرعة المكونات: ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة من العسل الأبيض.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الزبادي.

قطرات من زيت اللوز. طريقة التحضير والاستخدام: نذوب السكر في عصير الليمون وزيت اللوز ثم يضاف العسل مع النشا والزبادي وعندما تتجانس المكونات نضعها على الأماكن المراد تبييضها. نتركها لمدة 20 دقيقة ثم تغسل بالماء تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا ولمدة شهر لتبييض الأماكن الداكنة. دقيق الحمص لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم المكونات: 2 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

قطرات من ماء الورد.

زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام: ضعي دقيق الحمص في وعاء مع الزبادي وماء الورد حتى تتكون عجينة ثم توزع على الأماكن الداكنة واتركيها لمدة 20 دقيقة أو حتى تجف. ثم تفرك وتغسل بالماء الفاتر هذه الخلطة تزيل الجلد الميت وتساعد على تجديد الخلايا وبالتالي تصبح البشرة أكثر بياض ونعومة.

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