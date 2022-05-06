ضيفي هذا المكون السحري على شعرك المجعد واحصلي على أقوى كيراتين طبيعي هيخلي الشعر حرير

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر، يتأثر الشعر عند تعرضه للهواء البارد أو عند استخدام أنواع الشامبو الكيميائية أو فرد الشعر بالكيراتين والبروتين، كلها عوامل تؤثر على خصلة الشعر وتسبب ضعفها وتساقطها مع كثرة الاستخدام، لذلك يفضلن الفتيات والسيدات الاعتماد على الطرق الطبيعية التى تساعد على فرد وتنعيم ولمعان الشعر، فقد يكون ضعف الجسم وعدم تناول الفيتامينات الهامة السبب الرئيسي في ضعف الشعر وتقصفه وتساقطه، لذلك لابد من علاج هذا التعب أولاً، كما يمكن صنع كيراتين طبيعي في المنزل بمكونات طبيعية وفعالة تجعل شعرك أكثر جاذبية ولمعان ونعومة.

طريقة طبيعية لفرد الشعر مثل الكيراتين

الكيراتين من أكثر الطرق التى تساعد على فرد الشعر وتنعيمه لفترات طويلة، لذلك تلجأ الفتيات إلى استخدامه في فرد الشعر والتخلص من خشونته، ولكنه يؤثر سلبياً على الشعر بعد فترة من الاستخدام، كما أنه يحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة، لذلك يبحثن الفتيات على طريقة طبيعية لفرد الشعر الخشن والمجعد مثل الكيراتين، حيث أن الكيراتين يساعد على تقوية الشعر وزيادة لمعانه ونعومته، ولتحضير وصفة الكيراتين الطبيعي نحتاج إلى المكونات التالية.

ملعقتين من عصير الليمون كبيرتين.

نصف كوب من حليب جوز الهند.

خطوات تحضير واستخدام وصفة الكيراتين الطبيعية

تتعدد وصفات الكيراتين الطبيعي الذى يفضل الكثير استخدامه في فرد الشعر وترطيبه، حيث تكون مكونات هذه الوصفات بسيطة وغير مكلفة ومضمونة في المفعول، وتساعد على ترطيب الشعر وفرده بسهولة، كما يساعد حليب جوز الهند على تنعيم الشعر بسرعة، وعصير الليمون يساعد على زيادة نمو الشعر وتكثيفه، لذلك يمكن استخدام هذه الوصفة من خلال إتباع ما يلي.