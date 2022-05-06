طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص البصل المكرمل مع رز المطاعم المبهر بكل سهولة في البيت

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نحتاج في بعض الأوقات إلى تناول أكلات المطاعم ولكن بدون تكلفة عالية ومن الأكلات المشهورة هي الدجاج المشوي ورز المبهر ولكن اليوم نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل الدجاج المشوي بصوص البصل المكرمل، وهذه الوجبة تحتوي على قيمة غذائية عالية لوجود مضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات الأخرى التي تحمي الجسم من الأمراض الخطيرة. طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص البصل المكرمل مع الأرز المبهر المكونات: دجاج متوسط الحجم.

7 حبات من البصل المقطع جوانح.

ملعقة صغيرة حبهان.

ربع ملعقة من الكركم.

2 ملعقة من دبس الرمان.

زيت.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج. مكونات الأرز المبهر: أرز بسمتي.

بصلة مقطعة مكعبات.

2 حبة طماطم مقطعة.

جزرة مبشورة.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

بصل وثوم بودرة.

ربع ملعقة صغيرة حبهان.

رشة من الكركم. طريقة التحضير: احرصي على استخدام فراخ متوسطة الحجم على الأقل كيلو جرام أو كيلو وربع فقط حتى تنضج بشكل سريع بعد ذلك نغسل الدجاج. بالملح والطحينة وعصير الليمون حتى تصبح نظيفة خالية من روائح غير محببة ثم نضعها لمدة 3 ساعات في محلول النقع. وهو عبارة عن 2 لتر ماء بارد وملعقة صغيرة زنجبيل مبشور وفلفل أسود حصى وملح وملعقة صغيرة سكر هذا المحلول يجعل لحم الدجاج طري. نأخذ 3 حبات من البصل ونقوم بوضع الزيت مع البهارات المشكلة ونقلب جيدا ثم نضع الدجاج مع البصل المتبل ونمزج المكونات مع بعض. في وعاء على النار نشوح البصل حتى يذبل ويأخذ اللون المكرمل الفاتح وأفضل طريقة هي وضع البصل مع الزيت وضيفي الماء تدريجيا. وعندما نحصل على اللون المطلوب احضري الصينية وفي القاع ضعي البصل المكرمل وفوقه الدجاج المتبل بالبصل مع دبس الرمان. نغطي الدجاج بالفويل أو ورق زبدة وضعيه في فرن ساخن حتى ينضج ثم يرفع الفويل واتركيه تحت الشواية لكي يحمر. الآن نقوم بتحضير الأرز المبهر عن طريق وضع وعاء على النار مع البصل والزيت لعدة دقائق ثم نضيف الطماطم ونغطي. عندما تذبل المكونات نضيف البهارات مع الأرز المغسول وكمية مناسبة من الماء نغطي حتى يغلي الأرز ثم نضع الجزر المبشور ونقلب. نخفض النار حتى ينضج الأرز ثم يقدم مع الدجاج المشوي بالبصل المكرمل وطبق سلطة خضراء وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص البصل المكرمل مع رز المطاعم المبهر بكل سهولة في البيت - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص البصل المكرمل مع رز المطاعم المبهر بكل سهولة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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