نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الباستا فلورا بالمربي بمقادير مظبوطة وبخطوات ناجحة 100% بطعم لذيذ في المقال التالي

توجد هناك العديد من الحلويات الغير شائعة وغير متناوله بكثرة مثل الباستا فلورا على عكس باقي انواع الحلويات الاخرى الشهية مثل الكيك والتورتة والكنافة والبسبوسة وغيرها من الانواع الاخرى من الحلويات، وتعتبر الباستا فلورا من الحلويات المختلفة الشهية التي يمكننا عملها في المنزل بابسط الطرق وبدون إستخدام مكونات عديدة ولا تحتاج الباستا فلورا إلا المكونات التي تتواجد في المنزل وهي البيض والدقيق والسمنة والحليب والدقيق والسكر والحشوة الجبارة الشهية التي تتواجد منها بأطعم مختلفة وهي المربى بجميع نكهاتها مثل مربى الفراولة ومربى التين وغيرها من الأطعم المختلفة. مكونات عمل وصفة الباستا فلورا بالمربى كوبان إثنان من الدقيق.

ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد إلا ربع من السكر.

كوب واحد من السمنة.

كوب واحد من الحليب.

ملعقتان ونصف كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح صغيرة.

كمية مناسبة من المربى لحشو الباستا فلورا ونكهة المربى على حسب رغبتك. طريقة عمل وصفة الباستا فلورا أحضري وعاء كبير وضعي به ثلاث حبات من البيض وقومي بخفق البيض جيدا بإستخدام المضرب اليدوي، بعد ذلك قومي بإضافة كوب واحد إلا ربع من السكر وقومي بخفق البيض والسكر جيدا حتى تتمكنين من ذوبان السكر.

بعد ذلك قومي بإضافة كوبان إثنان من الدقيق تدريجيا مع ملعقتان كبيرتان ونصف من البيكنج بودر وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا مع كوب واحد من السمنة مع كوب واحد من الحليب السائل وقومي بعجن هذه المكونات ببعضها جيدا.

إستمري في عجن هذه المكونات وفي هذه العجينة حتى تتمكنين من الحصول على عجينة طرية متماسكة.

بعد ذلك قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بوضع نصف كمية العجين في هذه الصينية وقومي بفردها ثم قومي بوضع كمية من المربى والنصف الآخر المتبقي من العجينة قومي ببشرها جيدا حتى يتم تغطية سطح العجينة.

بعد ذلك قومي بإدخال الصينية في الفرن وأتركيها حتى تنضج جيدا وحتى أن تأخذ اللون الذهبي الجميل الرائع.

عند وصول صينية الباستا فلورا للون الشهي قومي بإخراجها من الفرن وقومي بتقطيعها وتصبح بذلك جاهزة لتناولها بأشهى طعم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الباستا فلورا بالمربي بمقادير مظبوطة وبخطوات ناجحة 100% بطعم لذيذ - ثقفني

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