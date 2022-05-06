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تتعدد أصناف الحلويات التي يمكننا تناولها مثل الكيك والبسبوسة والكنافة والجلاش وغيرها من الأصناف المختلفة الاخرى ويعتبر من اشهى هذه الحلويات هي الكيك بجميع حشواته، ونلاحظ في محلات الحلويات تقدم الكيك بحشوة الشيكولاتة وكيك بحشوة الكريمة ويقدومونه على شكل تورتة بعدة طبقات ويعملون على بيع هذه الحلويات بأسعار مرتفعة وغالية الثمن، وعلينا بعمل الكيك بحشواته المختلفة في المنزل لان الذي يعطي الطعم الجميل والشكل الرائع للكيك هو طريقة عمل الكيك نفسها، وتعتبر كيك الشيكولاتة من ألذ أنواع الكيك ويعتبر كيك الشيكولاتة من أخف وأشهى أنواع الكيك لأنه يمكننا تناولها في وجبات الإفطار وبين الوجبات كنوع من أنواع الحلويات. مكونات عمل كيك الشيكولاتة ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد إلا ربع من الحليب.

كوب واحد من الزيت النباتي.

كوب واحد إلا ربع من الكاكاو الخام المحلى.

كوب واحد ونصف من السكر.

كمية من الدقيق تناسب قوام العجينة.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح. طريقة عمل كيك الشيكولاتة احضري الخلاط الكهربائي وضعي به كوب واحد من الزيت مع كوب واحد من الحليب مع كوب واحد ونصف من السكر وكوب واحد إلا ربع من الكاكاو الخام المحلى وقومي بخلط المكونات ببعضها حتى يصبح القوام كثيف.

بعد ذلك قومي بأخذ نصف كمية الخليط وضعيه في الثلاجة، ثم قومي بإضافة ثلاث حبات من البيض وقومي بخفق المكونات ببعضها حتى يندمج البيض مع خليط الشيكولاتة.

بعد ذلك أحضري وعاء كبير وقومي بصب خليط الشيكولاتة به وضيفه إليه كمية من الدقيق تدريجيا مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا ورشة ملح وقومي بخلط هذه المكونات ببعضها وأعجني جيدا حتى يصبح القوام كثيف.

أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بصب خليط الكيك بها وقومي بإدخالها الفرن وأتركيها حتى ترتفع كميتها وتنضج.

بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها لتبرد ثم قومي بتقطيعها وقدميها في طبق تقديم وبذلك تصبح جاهزة لتناولها. عمر شويل - جدة بصوص الشوكولاتة أعملي كيك الشوكولاتة بمكونات اقتصادية وبطريقة ناجحة هشة وخفيفة - ثقفني

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