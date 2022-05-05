نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك نشا وفازلين تعالي اقولك هيعمل ايه في بشرتك عند وضعه قبل النوم ستجعلك ملكة جمال في المقال التالي

تبحث الكثير من الفتيات عن بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة وتلجأ العديد من الفتيات إلى الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام الأجهزة المستخدمة في تفتيح البشرة، وتعتبر هذه الأجهزة التي تعمل على تفتيح البشرة تسبب الكثير من الضرر مثل حساسية البشرة بالإضافة إلى أنها تسبب ترهل جلد البشرة وتسبب التجاعيد البشرة لذلك علينا بأن نبتعد عن إستخدام والذهاب إلى هذه المراكز، وعلينا باللجوء إلى إستخدام الوصفات التي يمكننا عملها في المنزل، حيث يعتبر الفازلين من الوصفات التي تعمل على تنعيم وتفتيح البشرة بشكل جميل ورائع، ويدخل الفازلين مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى مثل دخوله مع الكركم أو القرفة وغيرها من المكونات الاخرى التي تعمل على إفادة البشرة بشكل كبير. مكونات عمل وصفة الفازلين لتفتيح البشرة ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة الفازلين لتفتيح البشرة أغسلي بشرتك اولا بالماء وبالغسول المناسب لنوع بشرتك ثم قومي بتجفيفها بواسطة قطعة من القطن حتى تحصلين على بشرة نظيفة.

بعد ذلك قومي بتحضير طبق متوسط الحجم وضعي به ملعقتان كبيرتان من الفازلين مع ملعقة واحدة كبيرة من النشا وملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد مع نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بخلط المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب المكونات الخاصة بهذه الوصفة جيدا قومي بوضعها على بشرتك وفي منطقة تحت العين.

اتركي هذه الوصفة السحرية على بشرتك لمدة ساعة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك هذه الوصفة من على بشرتك ثم قومي بغسل بشرتك بالماء البارد جيدا وبالغسول المناسب.

بعد ذلك قومي بجفيف البشرة وإستخدمي المرطب المناسب لنوع بشرتك، كرري إستخدام هذه الوصفة يوميا لمدة نصف ساعة وبعد مرور سبعة أيام سوف تلاحظين النتيجة الجبارة.

عند إستخدامك لهذه الوصفة السحرية سوف تتمتعين ببشرة بيضاء وناعمة ورائعة مثل الحرير حيث تجعلكي هذه الوصفة من الإستغناء عن إستخدام أي وصفات أخرى. عمر شويل - جدة لو عندك نشا وفازلين تعالي اقولك هيعمل ايه في بشرتك عند وضعه قبل النوم ستجعلك ملكة جمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك نشا وفازلين تعالي اقولك هيعمل ايه في بشرتك عند وضعه قبل النوم ستجعلك ملكة جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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