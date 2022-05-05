نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت نواعم الدايب دوب بأبسط المقادير وبطريقة مضمونة وناجحة 100% وغير مكلفة والطعم حكاية في المقال التالي
عادة تقوم الكثير من الأطفال بشراء المقرمشات من المحلات التجارية مثل البسكويت بجميع أنواعه، حيث تعمل هذه المحلات التجارية على بيع هذا البسكويت بمختلف الأطعم والنكهات ويوجد منه بسكويت الفانيليا وبسكويت الشيكولاتة وبسكويت النواعم وغيرها من الأنواع المتعددة الأخرى من البسكويت، حيث يعتبر من أشهى اطعم البسكويت هو بسكويت النواعم الذي يمكن تناوله مع العديد من المشروبات الاخرى مثل الشاي او الحليب أو العصائر، حيث يمكننا تناول البسكويت في العديد من الأوقات المختلفة ومنها وجبات الإفطار وسناكس بين الوجبات وغيرها من الاوقات المختلفة على مدار اليوم، ويجب علينا أن نتجنب شراء هذا البسكويت من المحلات التجارية ويرجع السبب في ذلك هو إحتواء هذا البسكويت على المواد الحافظة التي تسبب ضرر كبير بصحة الإنسان.
مكونات عمل وصفة بسكويت النواعم
- أربعة حبات من البيض.
- كوب واحد ونصف من الدقيق.
- كوب واحد من السمنة السائلة.
- كوب واحد إلا ربع من الحليب.
- كوب واحد من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
طريقة عمل وصفة بسكويت النواعم
- أحضري العجان الكهربائي وضعي به أربعة حبات من البيض مع كوب واحد من السكر مع كوب واحد من الحليب وقومي بخفق المكونات ببعضها حتى تتمكني من ذوبان السكر تماما.
- بعد ذلك قومي بإضافة كوب واحد ونصف من الدقيق مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وكوب واحد من السمنة السائلة وقومي بتقليب المكونات جيدا ببعضها حتى تتمكنين من الحصول على قوام جيد وعجينة طرية.
- بعد ذلك قومي بترك العجينة حتى ترتاح لمدة ساعة واحدة، بعد ذلك احضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة ثم قومي بتكشيل عجينة البسكويت على حسب الأشكال التي ترغبين بها.
- بعد ذلك عليكي بتشغيل الفرن على حرارة عالية وأتركيها حتى تسخن ثم قومي بإدخال هذه الصينية بها وأتركيها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي الشهي.
- عند نضج صينية البسكويت قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها حتى تبرد ثم قومي بتقديمها في طبق تقديم وبذلك تصبح جاهزة لتناولها بأشهى وألذ طعم.
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