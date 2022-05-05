بسكويت نواعم الدايب دوب بأبسط المقادير وبطريقة مضمونة وناجحة 100% وغير مكلفة والطعم حكاية

عادة تقوم الكثير من الأطفال بشراء المقرمشات من المحلات التجارية مثل البسكويت بجميع أنواعه، حيث تعمل هذه المحلات التجارية على بيع هذا البسكويت بمختلف الأطعم والنكهات ويوجد منه بسكويت الفانيليا وبسكويت الشيكولاتة وبسكويت النواعم وغيرها من الأنواع المتعددة الأخرى من البسكويت، حيث يعتبر من أشهى اطعم البسكويت هو بسكويت النواعم الذي يمكن تناوله مع العديد من المشروبات الاخرى مثل الشاي او الحليب أو العصائر، حيث يمكننا تناول البسكويت في العديد من الأوقات المختلفة ومنها وجبات الإفطار وسناكس بين الوجبات وغيرها من الاوقات المختلفة على مدار اليوم، ويجب علينا أن نتجنب شراء هذا البسكويت من المحلات التجارية ويرجع السبب في ذلك هو إحتواء هذا البسكويت على المواد الحافظة التي تسبب ضرر كبير بصحة الإنسان.

مكونات عمل وصفة بسكويت النواعم

أربعة حبات من البيض.

كوب واحد ونصف من الدقيق.

كوب واحد من السمنة السائلة.

كوب واحد إلا ربع من الحليب.

كوب واحد من السكر.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل وصفة بسكويت النواعم