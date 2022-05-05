طريقة عمل شوربة الخضار بالدجاج، في هذه المقالة سوف نتحدث عن أشهى طريقة لعمل شوربة الخضار بالدجاج، حيث أن هذه الطريقة تصنع من أجل الأشخاص الذين يعانون من البرد، وقد تصنع أيضاً للأطفال أو الكبار، وهذه الطريقة تكون مفضلة لدي الكثير من الأشخاص، ويوجد نساء تحب أن تصنع شوربة الخضار بمعكرونة الشروبة أو بدون مكرونه الشوربة.

أسهل طريقة لعمل شوربة الخضار بالدجاج

يمكن من خلال هذه الفقرة التعرف على طريقة عمل شوربة الخضار بالدجاج بطريقة صحيحة وبأجمل وأطعم شوربة، وقد يتم توضيح المكونات وطريقة التحضير.

المكونات:

واحدة من الدجاجة. إناء به ماء. ربع كيلو من البسلة الخضراء. ربع كيلو من الفاصولياء الخضراء المتقطعة. ربع كيلو من ثمرات الجزر المتقطع إلى مكعبات. ربع كيلو من ثمرات البطاطس المتقطعة إلى مكعبات. نصف كيلو من مكرونة الشوربة. معلقة من الفلفل الأسود المطحون. معلقتين من الملح أو حسب التذوق.

طريقة تحضير شوربة الخضار بالدجاج



نقوم بت حضير طبق كبير لتنظيف الخضروات.

يتم تحضير الخضروات ويتم غسيلها بشكل جيد.

نقوم بإضافة إناء كبير به ماء مغلي على النار.

يتم غسل الدجاجة جيداً ويتم تنظيفها.

نقوم بوضع الدجاجة في الإناء الذي يوجد به ماء.

نترك الدجاجة في الماء حتى يتم نضج الدجاجة .

نقوم بوضع معلقة واحدة من الفلفل الأسود المطحون.

يتم وضع معلقتين من الملح أو حسب التذوق.

يتم التقليب المستمر حتى يتم ذوبان الملح.

نقوم بإزالة الدجاجة من الماء بعد نضجها.

يتم إضافة جميع الخضروات مثل البسلة والجزر والفاصولياء والبطاطس.

نترك الخضروات في الماء لمدة ربع ساعة.

يتم ذوقان الشوربة والتأكد من طعمها.

نقوم بتحضير مكرونة الشوربة ويتم تحميرها باستخدام الزيت النباتي والمكرونة.

يتم وضع المكرونة بعد تحميرها على شوربة الخضار.

وبعدها يتم وضع الدجاجة في الشوربة على الخضروات.

يتم تحضير أطباق التقديم ويتم وضع شوربة الخضار بالدجاج في أطباق التقديم ويتم تقديمها.

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقة عمل شوربة الخضار بالدجاج، وتحدثنا عن أسهل طريقة لعمل شوربة الخضار بالدجاج، وتحدثنا عن مكونات الوصفة وتحدثنا عن طريقة تحضير الوصفة، وعرفنا أن يمكن صنع شوربة الخضار بالدجاج بدون مكرونة الشوربة.