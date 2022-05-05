وصفات طبيعية لإزالة الشعر الزائد من جذوره بدون ألم وفي وقت قياسي

مشكلة الشعر الزائد بالجسم من أكثر المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات وتسبب لها ازعاج فكل سيدة ترغب في أن يكون جسدها خالي من الشعر بشكل نهائي ويكون لامع فاستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في إزالة الشعر والحصول على شعر ذو ملمس ناعم.

وصفات طبيعية لإزالة الشعر

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد في إزالة الشعر من الجسم والحصول على جسم لامع للغاية وفيما يلي تلك الوصفات.

وصفة العسل والليمون

تصنف تلك الوصفة بكونها من أفضل الوصفات التي لديها دور فعال للغاية في التخلص من الشعر المتراكم على الجسم وإليكم في السطور الآتية كيفية استخدام وصفة العسل والليمون:

يتم خلط ملعقتين من العسل الأبيض مع نصف ملعقة من عصير الليمون ثم يتم وضعه على النار لحين أن يمتزج. بعد ذلك يتم تركه لحين أن يبرد ثم يتم وضعه على البشرة في اتجاه نمو الشعر ثم يتم تدليك البشرة به لمدة ربع ساعة ثم يتم غسل الجسم بالمياه الفاتر. يتم تكرار تلك الطريقة مرتين كل أسبوع والاستمرار في لمدة شهر كامل ثم بعد ذلك يتم استخدامه بصورة متكررة باعتباره روتين للعناية والاهتمام بالبشرة.

وصفة الكركم لإزالة الشعر الزائد

يعتبر الكركم من إحدى المكونات التي تساعد في الحصول على بشرة صحية ونضرة وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الخصائص المميزة التي تحميه من التخلص من البكتيريا والالتهابات كما أنه يحد بنسبة كبيرة على الحد من نمو الشعر في الجسم مرة أخرى وإليكم في السطور الآتية الطريقة التي يتم استخدام بها وصفة الكركم: