نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لإزالة الشعر الزائد من جذوره بدون ألم وفي وقت قياسي في المقال التالي
مشكلة الشعر الزائد بالجسم من أكثر المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات وتسبب لها ازعاج فكل سيدة ترغب في أن يكون جسدها خالي من الشعر بشكل نهائي ويكون لامع فاستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في إزالة الشعر والحصول على شعر ذو ملمس ناعم.
وصفات طبيعية لإزالة الشعر
هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد في إزالة الشعر من الجسم والحصول على جسم لامع للغاية وفيما يلي تلك الوصفات.
وصفة العسل والليمون
تصنف تلك الوصفة بكونها من أفضل الوصفات التي لديها دور فعال للغاية في التخلص من الشعر المتراكم على الجسم وإليكم في السطور الآتية كيفية استخدام وصفة العسل والليمون:
- يتم خلط ملعقتين من العسل الأبيض مع نصف ملعقة من عصير الليمون ثم يتم وضعه على النار لحين أن يمتزج.
- بعد ذلك يتم تركه لحين أن يبرد ثم يتم وضعه على البشرة في اتجاه نمو الشعر ثم يتم تدليك البشرة به لمدة ربع ساعة ثم يتم غسل الجسم بالمياه الفاتر.
- يتم تكرار تلك الطريقة مرتين كل أسبوع والاستمرار في لمدة شهر كامل ثم بعد ذلك يتم استخدامه بصورة متكررة باعتباره روتين للعناية والاهتمام بالبشرة.
وصفة الكركم لإزالة الشعر الزائد
يعتبر الكركم من إحدى المكونات التي تساعد في الحصول على بشرة صحية ونضرة وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الخصائص المميزة التي تحميه من التخلص من البكتيريا والالتهابات كما أنه يحد بنسبة كبيرة على الحد من نمو الشعر في الجسم مرة أخرى وإليكم في السطور الآتية الطريقة التي يتم استخدام بها وصفة الكركم:
- يتم خلط ملعقتين مع الكركم مع كمية من الحليب لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة.
- بعد ذلك يتم الحصول على العجين ثم يتم وضعه على الوجه أو البشرة لمدة ربع ساعة.
- يتم غسل الوجه أو البشرة بالمياه الدافئة لحين أن يتم الحصول على نتيجة مميزة.
- هذه الوصفة مناسبة للأشخاص الذي يعانون من مشكلة الشعر الخفيف وليس الكثيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفات طبيعية لإزالة الشعر الزائد من جذوره بدون ألم وفي وقت قياسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.