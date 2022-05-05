نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر الجبنة السريعة بعجينة قطنية ناجحة وبخطوات بسيطة في المقال التالي
تعتبر فطائر الجبنة من الوجبات الشهية التي يكون من المستحب تحضيرها في المنزل بكل سهولة وفي وقت سريع للغاية، ونحن خارجون من شهر رمضان الكريم وكلنا نفضل عمل وجبة جديدة من باب التغيير وفطائر الجبنة من أجمل ما يمكن عمله وت ويكثر تناولها في وجبة الإفطار ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة عمل فطائر الجبنة.
طريقة عمل فطائر الجبنة
يبحث الكثيرون عن الخطوات التي تتبع في تحضير فطائر الجبنة السورية بكل سهولة في المنزل وإليكم المقادير وهو ما سوف تعرضه لحضرتكم في السطور التالية.
مكونات فطائر الجبنة
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.
- ملعقتان كبيرتان من اللبن البودرة.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع كأس من الزيت.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- مياه دافئة للعجن.
مقادير الحشو
- جبنة مثلثات.
- جبنة موزاريلا أو رومي.
- ملعقة من السمنة.
- حزمة من البقدونس أو الزعتر.
خطوات تحضير فطائر الجبنة
يتم تحضير فطائر الجبنة باتباع القليل من الخطوات وتلك الخطوات هي ما سوف نعرضه لحضراتكم بالتفصيل في السطور التالية.
طريقة تحضير فطائر الجبنة
- يتم خلط كلًا من الدقيق والسكر والملح والخميرة والحليب مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك يتم إضافة المياه والزبادي والزيت إلى الخليط مع الاستمرار في الخلط والحرص على الإضافة بصورة تدريجية.
- يتم الاستمرار في العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة ناعمة وهشة ثم تترك جانبًا لمدة ساعة لحين أن تختمر.
- بعد ذلك يتم خلط كلًا من السمنة والبقدونس ثم يتم إضافة الجبنة.
- يتم تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة ثم يتم فردها على سطح مرشوش بالدقيق.
- يتم تشكيل العجينة في شكل طولي ثم يتم وضع الحشو بداخلها وتشكل على شكل قوارب.
- يتم تسخين الفرن لمدة عشرة دقائق ثم يتم وضع القوارب السابقة في صينية مدهونة بالزيت.
- يتم إدخالها إلى الفرن لحين أن تتحمر ثم تقدم.
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